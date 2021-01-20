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سيارات

سعر ومواصفات أول سيارة كهربائية تنتجها مصر E70.. صور

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:59 ص
اول سيارة كهربائية
اول سيارة كهربائية تنتجها مصر E70
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اشرف عطية
وقعت شركة النصر المصرية لصناعة السيارات عقدين مع شركة دونج فينج الصينية للبدء في تصنيع السيارات الكهربائية في مصر وإعادة تأهيل مصنع النصر لصناعة السيارات.



وتستعد مصر حاليا لإنتاج أول سيارة كهربائية موديل "E70" بطاقة إنتاجية تصل حتى 25.000 سيارة سنويا.


سعر السيارة الكهربائية E70 في مصر
سيتم طرح فئتين من السيارات الكهربائية إحداهما ملاكي والأخرى أجرة وسعر أعلى فئة للسيارات الملاكي سيتراوح بين 300.000 جنيه حتى 320.000 جنيه.


مواصفات السيارة الكهربائية E70 في مصر
تستطيع السيارة الكهربائية E70 التي سيتم إنتاجها في مصنع النصر للسيارات أن تقطع مسافة 500 كيلو متر في الشحنة الواحدة بسرعة 60 كيلو مترا، ومداها الطبيعي 350 كيلو مترا للشحنة الواحدة، وستعمل شركة النصر لصناعة السيارات على زيادة هذا المدى وسيتم شحنها بالكامل من الصفر في مدة أقصاها 8 ساعات.


وأكد وزير قطاع الأعمال العام المصري هشام توفيق أنه تم توقيع اتفاقيتين الأولى لإنتاج السيارة الكهربائية بشركة النصر للسيارات بالتعاون مع شركة "DFMIEC" - شركة تابعة لمجموعة "دونغ فنغ" الصينية الرائدة اما الثانية فهي توقيع اتفاقية تجديد مصنع شركة النصر بأحدث التقنيات العالمية.


وأعلن وزير قطاع الأعمال العام أن جميع الجهات والوزارات المعنية في مصر ستتعاون لإنجاح هذا المشروع، باتخاذ خطوات هامة نحو نشر الشواحن السريعة في الشوارع ومواقف السيارات بجميع أنحاء الدولة، بجانب إعداد شبكات الكهرباء لاستيعاب الزيادة المتوقعة في الاستهلاك.

سعر ومواصفات أول سيارة كهربائية تنتجها مصر E70.. صور
سعر ومواصفات أول سيارة كهربائية تنتجها مصر E70.. صور
سعر ومواصفات أول سيارة كهربائية تنتجها مصر E70.. صور
سعر ومواصفات أول سيارة كهربائية تنتجها مصر E70.. صور
سعر ومواصفات أول سيارة كهربائية تنتجها مصر E70.. صور
سعر ومواصفات أول سيارة كهربائية تنتجها مصر E70.. صور
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