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رياضة

هل تلقى محمد الشناوي عرضا من الدوري الإسباني؟

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:47 ص
محمد الشناوي
محمد الشناوي
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إسراء أشرف
ترددت أنباء في الساعات الماضية، حول اهتمام نادي ريال بيتيس الإسباني، بالتعاقد مع محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي.

حيث زعم موقع "estadio deportivo" الإسباني، أن ريال بيتيس قدم عرضًا للشناوي.

ووفقًا التقرير الذي نشره الموقع الإسباني، فإن هذا الخبر غير صحيح، لأنه نقل تصريحات عن زكي عبد الفتاح  مدرب حراس مرمى لوس أنجلوس الأمريكي بطريقة مغلوطة.

في البداية أشار التقرير، إلى الأزمة التي يعاني منها ريال بيتيس في مركز حراسة المرمى، بسبب إصابة داني مارتن ومشاكل كلاوديو برافو المستمرة، ثم أشاد بمستوى الشناوي والذي فاز بكل البطولات مع الأهلي، وكان آخرها بطولة دوري أبطال إفريقيا في نسختها الأخيرة، والي سيشارك من خلالها في بطولة كأس العالم للأندية الشهر المقبل.

وأتضح أن الموقع نقل تصريحات زكي عبدالفتاح بالخطأ، والتي تحدث فيها عن أحمد الشناوي حارس بيراميدز، وليس محمد الشناوي، حيث قال أن أحمد الشناوي كان قريب من الانتقال إلى صفوف بيتيس في عام 2012، عندما كان حارسا للمصري، ولكن الصفقة فشلت بسبب الأمور المالية، وانضم إلى نادي الزمالك.
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