هل تلقى محمد الشناوي عرضا من الدوري الإسباني؟

في البداية أشار التقرير، إلى الأزمة التي يعاني منها ريال بيتيس في مركز حراسة المرمى، بسبب إصابة داني مارتن ومشاكل كلاوديو برافو المستمرة، ثم أشاد بمستوى

الشناوي والذي فاز بكل البطولات مع الأهلي، وكان آخرها بطولة دوري أبطال إفريقيا في نسختها الأخيرة، والي

سيشارك من خلالها في بطولة كأس العالم للأندية الشهر المقبل.