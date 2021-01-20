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رياضة

هل يعاقب الزمالك أشرف بن شرقي بعد واقعة استبداله أمام الجونة؟.. أشرف قاسم يرد

الأربعاء 20/يناير/2021 - 06:58 ص
صدى البلد
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أحمد هاني

تحدث أشرف قاسم، المشرف العام على فريق الزمالك على واقعة المغربي أشرف بن شرقي الذي غادر إلى غرف الملابس مباشرة بعد استبداله في مباراة الجونة.

وقال "قاسم"، في تصريحات لبرنامج اللعيب على "إم بي سي مصر": "نريد التعامل مع واقعة أشرف بن شرقي بكل هدوء، الأمر غير مُبرّر بكل تأكيد، يجب أن يكون هناك احترام لوجهة نظر المدرب".

وأوضح: "وجود عقوبة على بن شرقي من عدمها لم يُحدّد بعد، سنناقش الأمر بعد عقد جلسة ودراسة الواقعة قبل اتخاذ أي قرار، هناك لائحة تُطبق على الكبير والصغير، في بعض الأحيان يكون عقاب اللاعب الكبير أشد لكونه يمتلك خبرات، في النهاية هذا شأن داخلي لو هناك عقوبة أم لا".

وأضاف: "رد فعل شيكابالا مع أشرف بن شرقي، رائع، ويدل على وجود قائد داخل وخارج الملعب، بن شرقي دخل غرفة خلع الملابس مباشرة، ولم يفعل أي أمر، وعاد بعد ذلك، وصافح الجميع، وجلس واستكمل المباراة من مقاعد البدلاء".

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