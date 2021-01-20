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محافظات

قطع المياه عن عدة مناطق في سوهاج.. اعرف المواعيد والأماكن

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:00 م
صدى البلد
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أنغام الجنايني
أعلن اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب عن قطع المياه عن مدينة طهطا وساحل طهطا وذلك في تمام الساعة الثامنة من مساء الجمعة الموافق 22 يناير 2021 وحتى الرابعة من فجر السبت الموافق 23 من نفس الشهر ولمدة 8 ساعات.

وذلك لإجراء أعمال الصيانة بمحطة مياه طهطا السطحية والقيام بأعمال غسيل الشبكات.

وتُهيب شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.


أكد اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب أن الشركة قامت بإرسال مركز خدمة عملاء متنقل للتعاقد على 637 وصلة صرف صحي منزلية بقرية ادفا والتى يستفاد منها ٨٥٧٢ نسمة وذلك عقب الانتهاء من استكمال وتأهيل المرحلة الأولى من المشروع.

وأوضح رئيس مياه سوهاج أن الشركة تسعى من خلال هذا الإجراء التيسير على المواطنين ولمنع انتقالهم وتجمعهم بمركز خدمة العملاء بمدينة سوهاج وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد هذا، بالإضافة إلى توفير كافة وسائل السلامة والصحة المهنية للعاملين المخالطين للجمهور واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ عليهم.

ومن الجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من استكمال أعمال المرحلة الأولى من المشروع بعد التوقف أكثر من 13 عاما وأن هذه المرحلة بلغت تكلفتها الإجمالية 20 مليون جنيه لتأهيل شبكات الانحدار وخط الطرد ومحطة الرفع ومحطة المعالجة وأنه جار أعمال المرحلة الثانية بتكلفة تبلغ 180 مليون جنيه.
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