لجنة الحكام تصدم الأهلي وتشيد بحكم مباراة البنك الأهلي

أكد مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن لجنة الحكام الرئيسية في الجبلاية برئاسة وجيه أحمد أشادت بمستوى أداء حكم الفيديو الـ var عمرو الشناوي فى مباراة الأهلي والبنك الأهلي التى انتهت بالتعادل السلبي.









وقال المصدر ذاته إن لجنة الحكام أشادت بقرار عمرو الشناوي استدعاء محمد سلامة حكم الساحة لمراجعة الهدف الذى أحرزه أيمن أشرف، مدافع الأهلي فى مرمى البنك.









وشدد على أن لجنة الحكام أشادت بقرار محمد سلامة بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو بإلغاء الهدف الذى أحرزه أيمن أشرف فى مرمى البنك الأهلي.









ولفت إلى أن لجنة الحكام بصدد إسناد إدارة مباريات فى الدورى الممتاز خلال الفترة المقبلة إلى الثنائى محمد سلامة وعمرو الشناوي.









وتقرر تأجيل اجتماع اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم الذي كان مقررا له اليوم إلى الغد نظرا لانشغال اللجنة ببعض الأعمال التي تخص الاتحاد الدولي لكرة القدم.









وكان مقررا اليوم، الأربعاء، أن تبحث اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد تخفيف عقوبة محمد الشناوي، حارس مرمى النادى الأهلي، وذلك بعدما تم إيقافه ٤ مباريات وتغريمه ماليا نظرا للأحداث الصادرة منه عقب انتهاء مباراة فريقه أمام البنك الأهلي.









يأتي ذلك بعدما تقدم مسئولو النادى الأهلي، بالتماس خاص إلى اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة ضد عقوبة محمد الشناوى، حارس مرمى الفريق، بعد إيقافه لمدة 4 مباريات؛ بناءً على تقرير حكم مباراة الأهلي والبنك الأهلى الأخيرة.









وطلب مسئولو النادى الأهلى رسميًا، فى المذكرة الرسمية التى تم إرسالها إلى مسئولى اللجنة الثلاثية، تخفيف العقوبة على الحارس، خاصةً أن الحكم لم يشهر أى كارت سواء الأصفر أو الأحمر ضد اللاعب بعد نهاية المباراة.









وتقدم الأهلي بعدة فيديوهات تتضمن المشاهد التى حدثت بعد المباراة؛ لتؤكد أن الحارس لم يرتكب أى خطأ ضد الحكم محمد سلامة نهائيًا.









وتعقد اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد وعضوية أحمد حسام عوض ومحمد الشواربي، اليوم، الأربعاء، اجتماعا لاعتماد المرشحين للمكتب التنفيذي لرابطة أندية القسم الثاني بعد غلق باب الترشيح الاثنين الماضي.









كما تناقش اللجنة التوصيات التي أسفر عنها الاجتماع مع رؤساء أفرع الاتحاد على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى التوصيات التي خرجت عن الاجتماع المشترك مع اللجنة الطبية بالاتحاد والأجهزة الطبية بفرق دوري القسم الأول.









وأيضا ما صدر عن لجان وإدارات الاتحاد المختلفة وفي مقدمتها لجنة الحكام وإدارة المسابقات للنظر فيها قبل اعتمادها.









