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تعليم

بتكلفه 17 مليون جنيه..إنشاء وتطوير 3 مدارس وإدارة تعليمية بالإبراهيمية

الأربعاء 20/يناير/2021 - 01:06 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية أعمال إنشاء وتطوير 3 مدارس وإدارة تعليمية بمركز ومدينة الإبراهيمية بتكلفة إجمالية بلغت 17 مليونا و 700 ألف جنيه.

 

وأشار محافظ الشرقية إلى أنه جار تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير 89 مدرسة و4 إدارات تعليمية لإضافة 1546 فصل جديد بتكلفة 679 مليون و600 ألف جنيه بنطاق المحافظة للقضاء على نظام الفترتين ولتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية.

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أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي إهتمامًا كبيرًا ‏للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات وخاصة بقطاع التعليم ‏وذلك من خلال إنشاء وإقامة مدارس جديده وتطوير وتوسعة مدارس قائمة بالتنسيق مع ‏الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتهيئة الأجواء المناسبة لتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب ، مشددًا على مدير هيئة الأبنية التعليمية بإلزام الشركات المسند لها تنفيذ تلك الأعمال الالتزام بالجدول الزمني للانتهاء من كافة الاعمال طبقا للمواصفات المحددة مع مراعاة الجودة في العمل.

 

ومن جانبه أوضح المهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية أنه جاري تنفيذ 4 مشروعات بقطاع الأبنية التعليمية بمركز ومدينة الابراهيمية بتكلفة مالية بلغت 17 مليون و 700 ألف  جنيه حيث شملت تلك المشروعات ، إنشاء جديد لإدارة الإبراهيمية التعليمية بتكلفة مالية 5 مليون و 700 ألف جنيه ، وأعمال الإحلال الجزئي لعدد 29 فصل بمدرسة الطرادية الإبتدائية بتكلفة 5 مليون جنيه .

 

أضاف مدير هيئة الأبنية التعليمية أنه جاري تنفيذ أعمال توسعة مدرسة تل محمد للتعليم الأساسي لإضافة 15 فصل وبتكلفة بلغت 4 مليون جنيه، وأعمال توسعة مدرسة الشهداء للتعليم الأساسي لإضافة 9 فصول وبتكلفة بلغت 3 مليون  جنيه وذلك بهدف الارتقاء بالمنظومة التعليمية بالمحافظة وتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول والقضاء على نظام الفترتين بالمدارس.

 

 

وعلي جانب أخر فقد كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطرية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية .

 

وأضاف المحافظ انه قامت مديرية الطب البيطري بحملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمراكز ومدن المحافظة لضبط المخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 

فيما أكد الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري أنه في إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية بالشرقية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والثروة الحيوانية قامت مديرية الطب البيطري بالشرقية "إدارة الخدمات" بالاشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات المائية وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بالشرقية بشن حملة تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية وسيارات توزيع الأدوية بمركز  الحسينية لضبط الأدوية والعيادات المخالفة ، أسفرت عن  تحرير 3 محاضر مخالفة لعدد 3 معارض بيطرية وضـبط 384 عبوة لـ ( 30 صنف ) دواء بيطري مخالف ( منتهي الصلاحية  – مجهول المصدر  ) وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ على الأدوية المخالفة على ذمة القضايا .

 

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية انه تتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية للحفاظ على صحة المواطنين والثروة الحيوانية بالشرقية.

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