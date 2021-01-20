ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

صحة الشرقية تستعد لانطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:52 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد الطحاوي

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعا مع مدير إدارة مكافحة الأمراض المعدية، ومسئولة برنامج التطعيمات، والمراقبين الصحيين بإدارة الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، لمناقشة الاستعدادات الخاصة بحملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمحافظة، وذلك صباح اليوم بمكتب وكيل الوزارة.

 

تناول الاجتماع مناقشة التجهيزات والاستعدادات اللازمة للحملة، والتي سيتم تنفيذها بمحافظة الشرقية خلال شهر فبراير الجاري، وأكد وكيل الوزارة علي عقد الدورات التدريبية لجميع الفرق الطبية المشاركة بالحملة، وعقد الإجتماعات متتابعة لفرق الإشراف علي الحملة بالإدارات الصحية بالمحافظة، ومتابعة توافر التطعيمات والمستلزمات الخاصة بالحملة وفقًا لعدد الأطفال المستهدفين بالحملة، والتأكد من جاهزية الفرق الثابتة والمتحركة، والتأكيد علي تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، وطرق مكافحة العدوي، أثناء التطعيمات، في ظل الظروف الراهنة.


اقرأ أيضا:

وكيل الصحة بالشرقية يوجه برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي

ومن جانبه أكد علي خطة العمل، وأن التطعيم يشمل جميع الأطفال المصريين والمقيمين بالمحافظة، ويتم التطعيم من منزل لمنزل، لضمان وصول الخدمة بشكل جيد لجميع الأطفال المستهدفين بالحملة داخل محافظة الشرقية.

 

كما أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن الفرق الطبية بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لدعم صحة المرأة والفحص المبكر عن أورام الثدي، قامت بتقديم الخدمة الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة أكثر من ١.٦ مليون سيدة بمحافظة الشرقية حتي الآن، وذلك بدعم الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

 

وأوضح وكيل الوزارة بأن الفرق الطبية بالمبادرة، قدمت الخدمة الطبية لعدد ١٦٧٥٠٠٩ سيدة بالمحافظ حتي الآن، مشيرًا بأن محافظة الشرقية تأتي ضمن محافظات المرحلة الثالثة للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية، وتستهدف الفحص الطبي علي جميع السيدات بمدن وقري محافظة الشرقية، من عمر ١٨ فأكثر مقسمة إلي فئات عمرية مختلفة "من ١٨ : ٢٥ عام، ومن ٢٥ : ٣٥ عام، وأكثر من ٣٥ عام" ما بين التثقيف والتوعية الصحية وتوقيع الكشف الطبي والفحص، وذلك من خلال فرق طبية مدربة من "أطباء، تمريض، مدخلي بيانات، ورائدات ريفيات".

 

وأشار "مسعود" إلي أنه يتم تقديم الخدمة الطبية بجميع الإدارات الصحية بالمحافظة، مع تخصيص الأماكن الإحالة بمستشفيات ههيا المركزى وفاقوس النموذجي.


مضيفًا بأنه تم تجهيز العيادات الطبية وأماكن الفحص، وتوافر المستلزمات الطبية بها، وتم التأكيد علي الفرق الطبية بخصوصية أماكن الفحص، وسرية النتائج، وحسن المعاملة والاستقبال للمترددات علي المبادرة الرئاسية، كما تم التأكيد علي الفرق الطبية بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التعامل مع السيدات بالمبادرة، مع إتباع معايير مكافحة العدوي، وإرتداء الواقيات الشخصية، والتأكيد علي المترددات بارتداء الكمامات، حرصا علي صحة وسلامة الفريق الطبي والمترددات بالمبادرة الرئاسية لصحة المرأة.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تقدم الخدمة الطبية لـ 1.6 مليون سيدة بالمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بالشرقية

تطعيم 453 ألف تلميذ بالحملة القومية للقضاء على الطفيليات المعوية في الشرقية

فحص 236 ألف طالب بالمبادرة الرئاسية لعلاج سوء التغذية بالشرقية

علاج 1.6 مليون سيدة بالمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بالشرقية

فحص 596 ألف طالب بالمبادرة الرئاسية لعلاج سوء التغذية بالمرحلة الابتدائية في الشرقية

الكشف على أكثر من ٣.٦ مليون مواطن بالمبادرات الرئاسية بالشرقية

ترشيحاتنا

أبرزها عند الجماع.. تعرف على 6 أوقات يستحب الوضوء لها

الجرام يصل إلى 912 جنيها.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. فيديو

تحليل PCR .. تعليمات جديدة للمسافرين من القاهرة إلى الأردن بسبب فيروس كورونا

مواعيد مباريات الدور الرئيسي في مونديال اليد

في وداع ترامب.. روحاني يتهم الرئيس السابق بعرقلة تطعيم الإيرانيين ضد كورونا

رحلت وحيدة في شقتها.. قصة وفاة سعاد مكاوي المأساوية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات أول سيارة كهربائية تنتجها مصر E70.. صور

سعر ومواصفات نيسان ارمادا 2021 في أمريكا.. صور

بعد الزيادات الأخيرة.. سعر ومواصفات هيونداي كريتا اس يو 2 CRETA موديل 2021