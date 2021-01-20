تقاليد تاريخية وطقوس لها حكايات.. يوم القسم الرئاسي في الولايات المتحدة

يؤدي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية لتولي مهام منصبيهما، حيث تبدأ مراسم القسم في تمام الثانية عشرة ظُهرًا بالتوقيت المحلي أمام مبنى الكونجرس، بحضور عدد من المسئولين والشخصيات العامة، وفي غياب الجماهير بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.









وبحسب قناة "فرانس 24"، أقيم أول حفل تنصيب في تاريخ الولايات المتحدة في 30 أبريل 1789 لأسباب خارجة عن إرادة البشر، فقد استحال التنقل بين مناطق البلاد نظرا للجليد الذي شل الحركة لعدة أسابيع. وبالتالي تم تنصيب جورج واشنطن، بطل حرب الاستقلال، في الربيع.









وتم تحديد حفل التنصيب خلال الولايات الرئاسية التالية في الرابع من مارس، لكن في عام 1933 بعد انتخاب فرانكلين ديلانو روزفلت رئيسا، صادق البرلمان الأمريكي على التعديل رقم 20 في الدستور محددا موعد حفل تنصيب الرئيس ونائب الرئيس في 20 يناير.









ومنذ ذلك الحين، تم تنصيب كل الرؤساء الأمريكيين في 20 يناير عدا ثلاثة منهم، وهم دوايت إيزنهاور (1957) ورونالد ريجان (في عهدته الثانية في 1985) وباراك أوباما (لدى إعادة انتخابه في 2013)، تولوا مهامهم رسميا في 21 يناير بدلا من 20 يناير الذي صادف في تلك الأعوام يوم الأحد، وهو يوم عطلة في الولايات المتحدة.









وتقام مراسم تنصيب رئيس الولايات المتحدة أمام مبنى الكابيتول في واشنطن، وهو مقر الكونجرس (البرلمان) بغرفتيه (النواب والشيوخ)، وذلك منذ عام 1801 عندما أدى الرئيس الثالث توماس جيفرسون اليمين. وكان جورج واشنطن أدى القسم في المبنى الفيدرالي الكبير بنيويورك، وبالتحديد في حي وول ستريت.









وبسبب سوء الأحوال الجوية، اضطر الرئيسان وليام هوارد تافت في 1909 ورونالد ريجان في 1985 لأداء اليمين داخل الكابيتول.









رغم أن تقاليد السلطة تفرض على الرئيس المنتهية ولايته وزوجته (السيدة الأولى) استقبال خلفيهما في البيت الأبيض يوم التنصيب صباحا، ليتوجهوا معا إلى مقر الكابيتول، إلا أن دونالد ترامب قرر مغادرة مقر السلطة في أولى ساعات يوم الأربعاء ليتجه إلى مقر إقامته في منتجع مارالاجو بولاية فلوريدا مع زوجته ميلانيا.









وينص الدستور الأمريكي على أن يؤدي الرئيس المنتخب اليمين أمام رئيس المحكمة العليا، على أن يؤدي نائبه اليمين قبله بـ 15 دقيقة، وفي حال وفاة الرئيس الجديد قبل أداء اليمين، يخلفه نائب الرئيس خلال الحفل المقرر في 20 يناير.









ويقر الرئيس أمام رئيس المحكمة العليا بتنفيذ متطلبات منصب الرئيس "بكل أمانة" وبالسعي للحفاظ على دستور الولايات المتحدة وحمايته والدفاع عنه.









ويؤدي جو بايدن اليمين الدستورية في تمام منتصف النهار بتوقيت واشنطن، وسيضع يده اليسرى على الإنجيل، إذ اختار نسخة عائلية يعود تاريخ صدورها لعام 1893، وقد استعملها سابقا لدى توليه منصبي عضو مجلس الشيوخ، ونائب الرئيس خلال عهد أوباما.











وعقب أدائه اليمين الدستورية، يقوم الرئيس الجديد وزوجته والموكب المرافق لهما عادة بجولة على طول جادة بنسيلفانيا، والتي تفصل البيت الأبيض عن الكابيتول، لكن تفشي فيروس كورونا فرض إلغاء هذه الجولة هذا العام.











بالمقابل، سيزور جو بايدن مقبرة أرلينجتون (التي دفنت فيها عدة شخصيات وطنية) سيرا على الأقدام برفقة الرؤساء السابقين بيل كلينتون وجورج بوش الابن وباراك أوباما، ليضع إكليلا من الزهور على ضريح الجندي المجهول.