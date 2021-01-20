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برلمان

تعليم البرلمان تطالب طارق شوقي بإعلان خطة امتحانات الثانوية كاملة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 01:46 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
طالب الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، وزير التربية والتعليم، إعلان خطة امتحانات الثانوية كاملة، وعدم الانتظار حتى يقتراب موعد الامتحانات لعدم إثارة القلق لدى الأسر ولمواجهة الشائعات قبل انتشارها.

وأكد في كلمته تعقيبا على كلمة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أمام الجلسة العامة للبرلمان، أن الكل يعرف حجم الجهد المبذول من وزارة التربية والتعليم لتطوير منظومة التعليم، وما تم انجازه.

وأشار إلى أنها عملية شاقة والجهد المطلوب لتطوير التعليم كبير حتي يصبح مثل الدول المتقدمة.

وقال سامي هاشم: خلال مسيرتنا لتطوير التعليم  سيتم مواجهة بعض الصعوبات والمشاكل، موجها الشكر  للرئيس على اهتمامه بالمعلمين وزيادة رواتبهم.

وتابع: أنقل لكم القلق عند أولياء الأمور فهناك 22 مليون طالب، وكل بيت فيه فرد يهمه أمر التعليم، ولكن أكثر المناطق سخونة هي الثانوية العامة لأنها تحدد مصير الطالب.

وقال: هناك أسئلة كتير تأتي إلينا عن شكل الامتحانات، وماذا لو تعطل التابلت؟، وكيفية مواجهة الغش، متابعا: نحن كتربويين مقتنعين برؤية وزارة التربية والتعليم، لكن وجودنا في المجلس أكبر فرصة لإجراء حوار مجتمعي لأكبر المشاكل التي تؤرق الأسر وهي الثانوية العامة.

وتعهد سامي هاشم بإعطاء أولوية لقانون الثانوية العامة الجديد داخل اللجان، والاستماع لخبراء في الدستور والتعليم حتي يخرج القانون بشكل لا يشوبه أي شائبة.
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