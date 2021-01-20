الداخلية تكشف تفاصيل ضبط المتهم بـ تعرية ابنته ومحاولة حرقها

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط مرتكب واقعة تجريد طفلة رضيعة من ملابسها ومحاولة إشعال النيران بها.





فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى لشخص يجرد طفلة رضيعة من ملابسها ومحاولة إشعال النيران بها .





بالفحص أمكن تحديد الشخص المُشار إليه وتبين أنه والد الطفلة، ميكانيكى سيارات – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز نبروة بالدقهلية.



