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حوادث

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط المتهم بـ تعرية ابنته ومحاولة حرقها

الأربعاء 20/يناير/2021 - 01:51 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط مرتكب واقعة تجريد طفلة رضيعة من ملابسها ومحاولة إشعال النيران بها.

فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى لشخص يجرد طفلة رضيعة من ملابسها ومحاولة إشعال النيران بها .

بالفحص أمكن تحديد الشخص المُشار إليه وتبين أنه والد الطفلة، ميكانيكى سيارات –  له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز نبروة بالدقهلية.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة نظرًا لوجود خلافات أسرية مع زوجته.
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