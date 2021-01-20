الداخلية: ضبط 16283 شخصا لعدم ارتداء الكمامة

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عدد (16283) شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وضبط (212) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، وتحرير (638) مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة.





فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.





وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.





أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط عدد (16283) شخصا لعدم ارتداء الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (16102) شخصا، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (181) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (638) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، و ضبط (212) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالى مضبوطات (1176) أرجيلة.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.





جار استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.