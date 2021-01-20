مدرب الدحيل القطري يشيد بالأهلي قبل مواجهته في مونديال الأندية

قال صبري لموشي المدير الفني لنادي الدحيل، إن مواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية، ستكون قوية، مشيدا بأداء لاعبي المارد الأحمر.





وأسفرت قرعة كأس العالم للأندية عن وقوع الأهلي مع الدحيل في الدور الأول من البطولة، على أن تقام المباراة يوم 4 فبراير المقبل.





وقال لموشي في تصريحات لـ"بي إن سبورتس" عن مواجهة الأهلي: «هي مواجهة قوية أمام فريق قوي فاز بنهائي أفريقيا أمام منافس مصري عنيد فى نهائي مثير شهد ندية كبيرة، لديهم تشكيلة جيدة ولاعبون يمتلكون مهارات فنية لذا ستكون مباراة جميلة».





وعن احتمالية مواجهة بايرن ميونيخ قال: «هي فرصة رائعة لمواجهة أوروبا في الدور التالي، لكن يجب أن نركز أولا بشكل جيد على المباراة الأولى وسنحاول تقديم الافضل لتشريف كرة القدم القطرية».



