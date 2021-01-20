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اقتصاد

البورصة تربح 7 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم

الأربعاء 20/يناير/2021 - 02:55 م
صدى البلد
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محمد صبيح
اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 690.140 مليار جنيه.

 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 11598 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 2338 نقطة.

وزاد  مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 14111 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 4480 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 2302 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 3313 نقطة.
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