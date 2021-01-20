ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نشرة الفن.. تامر أمين يفتح النار على دينا الشربيني.. تطورات الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي

الأربعاء 20/يناير/2021 - 03:25 م
صدى البلد
Advertisements
شيرى نبيل
نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الفنية المهمة على مدار الساعات الماضية، ونستعرض أبرزها فيما يلي:


تستعد الفنانة روبي لطرح ألبومها الجديد، خلال الأيام القليلة القادمة، حيث تعاونت مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين للرجوع على الساحة الغنائية بقوة.


أكد رئيس تحرير برنامج "التاسعة" أن الحالة الصحية للإعلامي وائل الأبراشي، تحسنت كثيرًا وأنه سوف يعود لتقديم البرنامج مرة أخرى ومباشرة عمله بشكل طبيعي خلال الأيام القليلة القادمة، نافيًا أي شائعات عن تدهور حالته الصحية.


شاركت الفنانة عبير صبري  متابعيها بصورة جديدة؛ وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


نشر النجم محمد رمضان مقطع فيديو للمطرب سعد لمجرد ليوضح شائعة الخلاف الواقع بينهما.


نشرت شام الذهبي ابنة أصالة صورا وفيديوهات جديدة لها مع والدتها و ذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".


شن الإعلامي تامر أمين، هجوما كبيرا على الفنانة دينا الشربينى بعد تصريحاتها في آخر لقاء لها مع الفنان عمرو يوسف. 


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أخبار الفن| تصريحات جريئة من عمر كمال في برنامج على مسئوليتي .. روبي تشعل السوشيال ميديا

شائعات الوفاة تطارده.. تطورات الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي

برعاية تركي آل الشيخ.. ملحن سعودي يكشف عن تفاصيل تعاونه الأول مع عمرو دياب

أخبار التوك شو| أمطار على القاهرة خلال ساعات.. آلام يشعر بها المتعافون من كورونا.. أحمد موسى لـ نيويورك تايمز: مصر وجعاكم قوي

ميصحش ومتتكلميش تاني عن عمرو.. تامر أمين يفتح النار على دينا الشربيني بعد تصريحاتها

روبي تستعد لطرح ألبومها الجديد

ترشيحاتنا

نشرة الفن.. تامر أمين يفتح النار على دينا الشربيني.. تطورات الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي

فوائد اللبان الدكر

إحالة المتهمين باغتصاب مريضة السرطان بقليوب للجنايات

بتعليمات من الرئيس.. مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة يزفها وزير التعليم

قصير فوق الركبة.. إطلالة جريئة لـ مايا دياب تثير الجدل

مفاجأة بشأن مرتبات المعلمين.. أبرز 15 تصريحا لوزير التعليم بالبرلمان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الجينز الكاجوال.. هنا الزاهد بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

عميد معهد القلب السابق يحذر من 8 علامات يرسلها الجسم قبل الإصابة بأزمة قلبية

بـ الفرو الأبيض.. ديانا حداد تتألق في أحدث ظهور لها