نشرة الفن.. تامر أمين يفتح النار على دينا الشربيني.. تطورات الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الفنية المهمة على مدار الساعات الماضية، ونستعرض أبرزها فيما يلي:









تستعد الفنانة روبي لطرح ألبومها الجديد، خلال الأيام القليلة القادمة، حيث تعاونت مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين للرجوع على الساحة الغنائية بقوة.









أكد رئيس تحرير برنامج "التاسعة" أن الحالة الصحية للإعلامي وائل الأبراشي، تحسنت كثيرًا وأنه سوف يعود لتقديم البرنامج مرة أخرى ومباشرة عمله بشكل طبيعي خلال الأيام القليلة القادمة، نافيًا أي شائعات عن تدهور حالته الصحية.









شاركت الفنانة عبير صبري متابعيها بصورة جديدة؛ وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".









نشر النجم محمد رمضان مقطع فيديو للمطرب سعد لمجرد ليوضح شائعة الخلاف الواقع بينهما.









نشرت شام الذهبي ابنة أصالة صورا وفيديوهات جديدة لها مع والدتها و ذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".









شن الإعلامي تامر أمين، هجوما كبيرا على الفنانة دينا الشربينى بعد تصريحاتها في آخر لقاء لها مع الفنان عمرو يوسف.







