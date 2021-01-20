بـ الجينز الكاجوال.. هنا الزاهد بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

نشرت الفنانة هنا الزاهد، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جذابة تخطف الأنظار.





وتألقت بها هنا الزاهد، ببلوفر جذاب باللون ألسود، ومرتديه معه جاكيت من الجينز باللون الأزرق الفاتح.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذى يبرز جمال ظهورها.





كما تركت شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة جذابة ولافته.





ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الانيقة والمميزة.











