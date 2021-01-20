مصر ضد روسيا.. تفوق فرعوني على مستوى الدفاع والهجوم

تترقب الجماهير المصرية فى السابعة مساء اليوم، الأربعاء، مباراة منتخب مصر ومنتخب الاتحاد الروسي التي تقام بالصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ضمن منافسات الدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد التى تستضيفها مصر فى الفترة 13-31 يناير الجاري.





تأهلت مصر إلى الدور الرئيسي لمونديال اليد من المجموعة السابعة برصيد نقطتين مع منتخب السويد الذى تأهل بأربع نقاط، ومنتخب مقدونيا بلا رصيد من النقاط، فيما ينافس الاتحاد الروسي بالدور الرئيسي للبطولة بعدد 3 نقاط عن المجموعة الثامنة التى تصدرها، وتأهل معه منتخبات سلوفينيا برصيد نقطتين، وبيلاروسيا برصيد نقطة واحدة .





ووفقا للوائح البطولة فسيلتقي المنتخبات المتأهلة من المجموعتين السابعة والثامنة معًا فى مجموعة واحدة دون مواجهات بين منتخبات المجموعة الواحدة، وتأهل الثلاثة منتخبات عن كل مجموعة وفى رصيدهم النقاط التى حصدوها نتيجة مواجهة المنتخبات المنافسة لهم فى نفس المجموعة مع خصم النقاط التى حصلوها من المنتخب الذى حل فى المركز الرابع بكل مجموعة.





وصعدت مصر إلى الدور الرئيسي لمونديال اليد بعد الفوز على منتخبي تشيلي ومقدونيا وخسارة واحدة من منتخب السويد، وبلغ إجمالى عدد الأهداف التى أحرزتها فى الدور التمهيدى 96 هدفًا، وتلقت شباك الفراعنة 72 هدفًا فى المباريات الثلاثة، واستطاعت حراسة مرمي المنتخب المصري التصدي لعدد 43 تسديدة من إجمالى 106 تسديدة، ويعد اللاعب محمد سند هداف المنتخب بإحرازه عدد 19 هدفًا من 19 تصويبة بنسبة نجاح 89%.





أما منتخب الاتحاد الروسي فتأهل إلى الدور الرئيسي دون أى هزيمة حيث حقق الفوز في مباراتين، وتعادل فى واحدة أمام منتخب بيلاروسيا، وبلغت الأهداف التى أحرزها نجوم المنتخب الروسي 93 هدفًا وتلقت شباكه 83 هدفًا.





وبالمقارنة بين عدد الأهداف التى أحرزها المنتخب المصري والمنتخب الروسي فى الدور التمهيدى نلاحظ التفوق النسبي لمنتخب الفراعنة على المنتخب الروسي فى القوة الهجومية بفارق 3 أهداف بين المنتخبين، وتفوق على المستوى الدفاعى لمنتخب مصر بفارق يصل إلى 11 هدفًا، وهو ما يشير إلى قدرة دفاع المنتخب الوطنى المصري على التصدي لهجمات منتخب الاتحاد الروسي، والقدرة على الفوز بالمباراة مع الأخذ فى الاعتبار أن كل مباراة لها ظروفها الخاصة، وكذلك الفروق الفنية بين منتخبات المجموعتين السابعة والثامنة.





ويمكن اعتبار مباراة اليوم "مصيرية" بين منتخبي مصر والاتحاد الروسي فالفوز بالنسبة لأى منتخب منهم سيمنحهم نقطتين غاليتين، ودفعة قوية للفريق الفائز فى مواصلة الانتصارات بالمجموعة، ويعزز بشكل كبير من فرصة التأهل لدور الثمانية برفقة منتخب السويد الذى يعد من أفضل المستويات الفنية بين فرق المجموعة.





وتستضيف مصر بطولة العالم لكرة اليد "للرجال" رقم 27 خلال شهر يناير الجاري بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف دول العالم، وتقام المنافسات بالصالة المغطاة بهيئة إستاد القاهرة الدولي، والصالة المغطاة ببرج العرب، والصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وصالة الدكتور حسن مصطفي بمدينة 6 أكتوبر، وتقوم اللجنة المنظمة للبطولة بتطبيق نظام الفقاعة الطبية على جميع المنتخبات والمنظمين للبطولة للحفاظ على سلامة وصحة الجميع من فيروس كورونا.