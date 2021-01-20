بايدن يغرد عقب لحظات من مغادرة ترامب واشنطن.. ماذا قال؟

نشر الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، أول تغريدة له، بعد لحظات من مغادرة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، العاصمة متوجهًا إلى فلوريدا بعد وداعه السلطة.





وقال بايدن في تغريدته على حسابه بموقع "تويتر" اليوم الأربعاء: "إنه يوم جديد في أمريكا".





وكان الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن وزوجته جيل بايدن، توجها اليوم الأربعاء، للمشاركة بقداس في كاتدرائية سانت ماثيوز قبيل حفل التنصيب.





وغادر بايدن وزوجته مقر الرؤساء المؤقت "بلير هاوس" الذي يقضي فيه كل رئيس أمريكي جديد ليلة ما قبل التنصيب، متوجهًا إلى الكنيسة ليكون رفقة عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي.





يأتي ذلك وسط تأهب أمني غير مسبوق في العاصمة واشنطن لتأمين مراسم حفل تنصيب بايدن رئيسًا لأمريكا.





وكان الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، غادر في وقت سابق من اليوم البيت الأبيض للمرة الأخيرة، متوجهًا إلى فلوريدا، حيث أكد في وقت سابق أنه لن يحضر حفل تنصيب بايدن لعدم اعترافه بنتائج الانتخابات.





ومن المقرر أن يحضر حفل التنصيب مايك بنس، نائب ترامب، وعدد من رؤساء الولايات المتحدة السابقين.





ويؤدي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية لتولي مهام منصبيهما، حيث تبدأ مراسم القسم في تمام الثانية عشرة ظُهرًا بالتوقيت المحلي الأمريكي، أمام مبنى الكونجرس، بحضور عدد من المسئولين والشخصيات العامة، وفي غياب الجماهير بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.