رئيس جامعة بني سويف يكلف الدكتور محمد شكر بتسيير أعمال كلية الهندسة

أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، قرارا رقم (90) بتكليف الدكتور محمد شكر ندا بتسيير أعمال كلية الهندسة وذلك حتى الأول من مارس 2021 أو لحين تعيين عميد للكلية.





ووجه رئيس الجامعة الشكر إلى الدكتور سامح أحمد جلال العميد السابق نظرا لمجهوده المبذول أثناء فترة توليه عمادة الكلية، وإسهامه في تطويرها، مؤكدا حرص الجامعة على الاستفادة من الكفاءات المتميزة من أبنائها والتي تسهم بشكل كبير في رفع شأن ومستوي الجامعة لتصبح في مصاف الجامعات المتقدمة محليًا وَدَوْلِيًّا.





جدير بالذكر أن الدكتور محمد شكر ندا حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من كلية الهندسة جامعة القاهرة عام 1989، ثم درجة الماجستير في التخطيط العمراني عام 1994، ثم درجة الدكتوراه في الهندسة المعمارية والتي كانت إشراف مشترك بين جامعة القاهرة وجامعة كارنيجي ميلون بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية في مجال تطبيقات الحاسب الآلي والذكاء الاصطناعي في العمارة والعمران عام 1999.





كما حصل الدكتور محمد شكر على العديد من المنح منها جائزة أفضل بحث في المؤتمر الدولي الأول للتخطيط عام 2006، وجائزة أفضل بحث في المؤتمر العربي السادس لنظم المعلومات الجغرافية عام 2005.





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من جانب آخر ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، اللجنة العليا للإشراف على المجلات العلمية الصادرة عن الجامعة بحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مها أحمد مدير اللجنة، وأمين عام الجامعة.





وناقش رئيس الجامعة خلال الاجتماع تقرير المجلس الأعلى للجامعات عن أنشطة وحدة المكتبات الرقمية بالمجلس الأعلى للجامعات حتى 30/6/2020، كما وافق على تشكيل فريق عمل لتدريب هيئات تحرير الدوريات الصادرة.



