محافظ بني سويف يوجه بإنهاء إجراءات الدفعة الثالثة من مبادرة توفير الدراجات البخارية لذوي الإعاقة

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بسرعة الانتهاء من إجراءات الدفعة الثالثة الدراجات البخارية لذوي الإعاقة والتي يبلغ عددها 31 دراجة.





ويشترك في تنفيذ هذه المبادرة وزارة التضامن وبنك ناصر والمجتمع المدني ،ضمن مبادرة شاملة تتبناها المحافظة، لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة اقتصاديا واجتماعيا ، حيث تمكن تلك الدراجات الأشخاص ذوي الإعاقة من الذهاب لأعمالهم أو المشاركة مجتمعيا في كافة المناحي.

وأشار محافظ بني سويف أهمية هذه المبادرة وأنها ضمن المبادرات التي توليها المحافظة أولوية أولى في مجال تمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة تحت شعار "تمكين الأشخاص ذوي القدرات الخاصة والهمم" في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لافتا إلى أن هذه المبادرة تتكامل مع مبادرات أخرى في مجال تمكين ذوى الإعاقة التي تنفذها المحافظة.





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جاء ذلك خلال اجتماعه مع إحسان أبو زيد وكيل وزارة التضامن ببني سويف لمناقشة الموقف التنفيذي وأخر المستجدات الخاصة بعدد من المبادرات التي ترعاها المحافظة بالتعاون مع وزارة التضامن ، والتي تستهدف تخفيف العبء عن المواطنين الأكثر احتياجا بالقرى ، ولاسيما الأشخاص ذوي الإعاقة ، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن.





وأوضحت وكيل الوزارة أنه جارى الانتهاء من إجراءات توفير الدراجات بالتعاون مع المجتمع المدني ، وتحت رعاية المحافظ ، ومظلة وثيقة العمل الأهلي لتوحيد جهود المجتمع المدني التي وقع عليها أكثر من 40 مؤسسة مجتمعية وجمعية أهلية ، مشيرة إلى أنه مع توفير الدفعة الثالثة من المبادرة سيصل عدد الدراجات البخارية إلى 91 دراجة بخارية التي تم توفيرها خلال فترة المبادرة التي امتدت لـ 6 أشهر.



