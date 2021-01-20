وكيل "النواب" يحيل بيان وزيرة التعاون إلى اللجان المختصة لدراسته

أحال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، بيان الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي إلى اللجان المختصة كل في مجاله لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.





جاء ذلك بعد ما استعرضت الوزيرة أمام الجلسة العامة برنامج عمل الوزارة، واستمعت كذلك إلى تعقيب من أعضاء المجلس بعد إبداء بعض الملاحظات.



