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أخبار العالم

قبيل مغادرته البيت الأبيض.. ترامب يخص دولة عربية بهذا القرار المهم

الأربعاء 20/يناير/2021 - 06:18 م
ترامب
ترامب
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محمود نوفل
دخلت الإمارات العربية المتحدة ضمن مجموعة الدول التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته المستثناة من رسوم جمركية تبلغ عشرة بالمئة فُرضت على معظم واردات الألومنيوم في 2018. 

وذكرت صحيفة البيان الإماراتية أن الإمارات وامريكا توصلتا إلى اتفاق حصص سيحد من واردات الألومنيوم.

وكان البيت الأبيض قبيل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، قد أصدر بيانا قال فيه ان الاتفاق جاء في ضوء العلاقات الأمنية المهمة بين البلدين.

ويشار الي ان الدول التي نالت إعفاء من رسوم الألومنيوم بجانب الإمارات الأرجنتين وأستراليا وكندا والمكسيك.
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