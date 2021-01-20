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حوادث

إصابة محام بطلق ناري في مشاجرة لخلافات على الميراث بالمنيا

الأربعاء 20/يناير/2021 - 06:46 م
اطلاق نار
اطلاق نار
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ايمن رياض
أصيب محامٍ بطلق خرطوش في مشاجرة مع أبناء عمومته بسبب خلافات الميراث بملوي جنوب المنيا، وتم نقل المصاب للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

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تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور قسم ملوي، بحدوث مشاجرة بسبب خلافات على «ميراث»؛ مما تسبب في إصابة «ب. م. س»، 45 سنة، محامٍ، ومقيم بمعصرة ملوي، بطلق خرطوش بالبطن.

تم نقل المصاب إلى مستشفى ملوي العام، وبسؤاله وجه الاتهام لأبناء عمه لوجود خلافات على الميراث بينهم.

تم القبض على الجناة بمعرفة المقدم علاء جلال، رئيس فرع البحث بجنوب المنيا، وإحالتهم للنيابة العامة للتصرف.

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