قطعوا كل حبال الود.. ماذا حدث بين عمرو دياب ودينا الشربيني بعد الانفصال؟

تصدرت الفنانة دينا الشربيني محركات البحث على جميع وسائل التواصل الاجتماعي ومازال الجمهور يبحث عن تفاصيل وكواليس علاقتها مع الهضبة عمرو دياب خصوصا بعد التصريحات الأخيرة لها في برنامج بصراحة، الذي يقدمه الفنان عمرو يوسف على قناة mbc1، والذي رصد منه الجمهور بعض النقاط التي تبرز ما يحدث بين النجمين.





وهذه أبرز تصريحات دينا عن عمرو دياب ورسالة من تامر أمين لها.

ميصحش ومتتكلميش تاني عن عمرو.. تامر أمين يفتح النار على دينا الشربيني بعد تصريحاتها

شن الإعلامي تامر أمين، هجوما كبيرا على الفنانة دينا الشربينى بعد تصريحاتها مع اخر لقاء لها مع الفنان عمرو يوسف.

بعد انفصالهما.. ماذا قالت دينا الشربيني عن عمرو دياب؟

بعد مرور مايقرب من شهرين على انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني، والذي كان حديث رواد مواقع التواصل الإجتماعي لفترة طويلة، ظهرت دينا الشربيني بشكل مفاجئ في برنامج "بصراحة مع"، وخلال لقائها تحدثت فقط عن فكرة الزواج وطبيعة العلاقة بعد الزواج لكنها لم تتطرق بشكل شخصي للحديث عن عمرو دياب.





أول لقاء بعد انفصالها عن عمرو دياب.. دينا الشربيني: مفيش حاجة تستحق الحزن | تفاصيل

هذا وقد كشفت الفنانة دينا الشربينى، عن كثير من التفاصيل الخاصة بسبب تواجدها فى دبى، فضلًا عن تجهيزها وتحضيرها لمسلسلها الجديد قصر النيل.





وقالت دينا الشربينى، في لقائها الأول بعد أزمتها الأخيرة وانفصالها عن المطرب عمرو دياب وذلك ببرنامج "mbc trending"، في البداية أود أن أدعو الله بأن يزيح الغمة والوباء عنا جميعا خاصة أنه أثر بشكل كبير سلبيا على حياتنا، وكان غيابى عن الساحة فى الفترة الأخيرة بسبب انشغالى فى بعض الأمور الخاصة"، مشددة "لا شيء يستحق الحزن".





وأضافت دينا الشربيني، أهم شيء فى الوجود أن يكون المقربون إلى جانبك أهلك وأحبابك أيضا وبعد ذلك كل شيء يهون، وأتمنى من الله ان تنتهى هذه الغمة على خير.





وأوضحت دينا الشربينى أنني أتواجد فى دبى بسبب تصوير برنامج "بصراحة مع" وأعود إلى مصر من أجل استكمال التحضير لمسلسلى الجديد والذى يحمل اسم "قصر النيل" والذى تدور أحداثه فى فترة الستينات وأشعر بحالة من السعادة الشديدة لتقديمى هذا العمل خاصة اننى من محبي هذه الفترة.





وأشارت دينا إلى أن هناك 4 أفلام انتهت من تصويرها وتتنظر عرضها فى السينما ولكن لم يتم تحديد موعد نهائى لهم.