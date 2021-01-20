ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

قطعوا كل حبال الود.. ماذا حدث بين عمرو دياب ودينا الشربيني بعد الانفصال؟

الأربعاء 20/يناير/2021 - 06:56 م
عمرو دياب ودينا الشربيني
عمرو دياب ودينا الشربيني
Advertisements
محمد نحلة

تصدرت الفنانة دينا الشربيني محركات البحث على جميع وسائل التواصل الاجتماعي ومازال الجمهور يبحث عن تفاصيل وكواليس علاقتها مع الهضبة عمرو دياب خصوصا بعد التصريحات الأخيرة لها في برنامج بصراحة، الذي يقدمه الفنان عمرو يوسف على قناة mbc1، والذي رصد منه الجمهور بعض النقاط التي تبرز ما يحدث بين النجمين.


وهذه أبرز تصريحات دينا عن عمرو دياب ورسالة من تامر أمين لها.



ميصحش ومتتكلميش تاني عن عمرو.. تامر أمين يفتح النار على دينا الشربيني بعد تصريحاتها


شن الإعلامي تامر أمين، هجوما كبيرا على الفنانة دينا الشربينى بعد تصريحاتها مع اخر لقاء لها مع الفنان عمرو يوسف. 


بعد انفصالهما.. ماذا قالت دينا الشربيني عن عمرو دياب؟


بعد مرور مايقرب من شهرين على انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني، والذي كان حديث رواد مواقع التواصل الإجتماعي لفترة طويلة، ظهرت دينا الشربيني بشكل مفاجئ في برنامج "بصراحة مع"، وخلال لقائها تحدثت فقط عن فكرة الزواج وطبيعة العلاقة بعد الزواج لكنها لم تتطرق بشكل شخصي للحديث عن عمرو دياب.


أول لقاء بعد انفصالها عن عمرو دياب.. دينا الشربيني: مفيش حاجة تستحق الحزن | تفاصيل


هذا وقد كشفت الفنانة دينا الشربينى، عن كثير من التفاصيل الخاصة بسبب تواجدها فى دبى، فضلًا عن تجهيزها وتحضيرها لمسلسلها الجديد قصر النيل. 


وقالت دينا الشربينى، في لقائها الأول بعد أزمتها الأخيرة وانفصالها عن المطرب عمرو دياب وذلك ببرنامج "mbc trending"، في البداية أود أن أدعو الله بأن يزيح الغمة والوباء عنا جميعا خاصة أنه أثر بشكل كبير سلبيا على حياتنا، وكان غيابى عن الساحة فى الفترة الأخيرة بسبب انشغالى فى بعض الأمور الخاصة"، مشددة "لا شيء يستحق الحزن". 

وأضافت دينا الشربيني، أهم شيء فى الوجود أن يكون المقربون إلى جانبك أهلك وأحبابك أيضا وبعد ذلك كل شيء يهون، وأتمنى من الله ان تنتهى هذه الغمة على خير. 

وأوضحت دينا الشربينى أنني أتواجد فى دبى بسبب تصوير برنامج "بصراحة مع" وأعود إلى مصر من أجل استكمال التحضير لمسلسلى الجديد والذى يحمل اسم "قصر النيل" والذى تدور أحداثه فى فترة الستينات وأشعر بحالة من السعادة الشديدة لتقديمى هذا العمل خاصة اننى من محبي هذه الفترة. 

وأشارت دينا إلى أن هناك 4 أفلام انتهت من تصويرها وتتنظر عرضها فى السينما ولكن لم يتم تحديد موعد نهائى لهم.  
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد تداول صورة لهما.. حقيقة ارتباط عمرو دياب وإيمى سالم

الحمل والطلاق.. آخر أخبار عمرو دياب ودينا الشربيني

أول لقاء بعد انفصالها عن عمرو دياب.. دينا الشربيني: مفيش حاجة تستحق الحزن | تفاصيل

فيديو جراف.. رأي دينا الشربيني في الزواج بعد انفصالها عن عمرو دياب

بعد انفصالهما.. ماذا قالت دينا الشربيني عن عمرو دياب؟

تامر أمين يحسم الجدل حول انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني.. تفاصيل

ترشيحاتنا

قرار عاجل من الشرطة السعودية بشأن عدد من الوافدين

لم يلب رغبتها| زوج يعتذر لزوجته بعد الزفاف عن خطأ ارتكبه..شاهد

رد حاسم من وليد صلاح الدين بشأن مجاملة الحكام لـ الأهلي..فيديو

هل يجوز القراءة من المصحف دون وضوء؟.. اعرف حكم الشرع

مروان محسن يعود لقائمة الأهلي أمام المقاولون العرب

بـ 20 مليون جنيه.. عرض "مُغري" لنجم الأهلي.. وأحمد شوبير يكشف عن مفاجأة |شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشعر كيرلي.. نور اللبنانية بإطلالة تكشف جمالها على إنستجرام

فستان جذاب.. رنا سماحة تتألق فى إطلالة مع زوجها وأصدقائهما.. شاهد

المهددون بالإصابة بهشاشة العظام .. احترس قد تكون منهم