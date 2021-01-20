منذ بداية الموجة الثانية.. تعافي وخروج 64 مصابا بـ كورونا من مستشفى قفط التعليمي بقنا ..صور

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إنه تم تعافي وخروج ٦٤ حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى قفط التعليمى منذ ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٠ حتى الآن.





جاء ذلك خلال جولة تفقدية بمستشفى قفط التعليمى، لمتابعة تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة للمرضي وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، رافقه خلالها الدكتور الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة وعدد من القيادات التنفيذية.





وقدم محافظ قنا، التهنئة لثلاثة متعافين من فيروس كورونا بعد تماثلهم للشفاء من الفيروس وتحول نتائجهم من إيجابية إلى سلبية بعد حصولهم على الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتفقد محافظ قنا، أقسام مستشفى قفط التعليمي المخصصة لاستقبال وعزل المصابين بفيروس كورونا، لمتابعة انتظام سير العمل وتوافر المستلزمات الطبية بالمستشفى وذلك في إطار تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء بشأن متابعة وتوفير كافة احتياجات مستشفيات العزل من المستلزمات الوقائية والأدوية.





ووجه الداودى، مسئولي شركة مياه الشرب، بالانتهاء من توصيل الصرف الصحي للمستشفي خلال الـ ٢٤ ساعة القادمة للحفاظ على صحة المواطنين والعاملين بالمستشفى.







وتفقد محافظ قنا، مبني العيادات الخارجية بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية والتجهيزات الطبية والأثاث بتكلفة إجمالية تصل إلى ٥ ملايين جنيه وتضم ١٢ عيادة متعددة التخصصات لتقديم خدمات طبية وفقا لمعايير الجودة، وأعطى تعليمات لوكيل وزارة الصحة ببدء العمل بمبنى العيادات الخارجية خلال الـ ٣٦ ساعة القادمة لتقديم خدمة طبية تليق بالمواطنين.







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