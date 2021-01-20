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أخبار البلد

وزارة الصحة تحذر من عدة أنواع من الكمامات.. وتوجه نصائح للمواطنين في الموجة الثانية

الأربعاء 20/يناير/2021 - 07:15 م
صدى البلد
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محمد غالي
أعلنت وزارة الصحة والسكان، مجموعة قواعد وإرشادات خاصة بارتداء الكمامات بطريقة آمنة، تزامنا مع الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، وذلك في ظل تزايد أعداد المصابين.

وقالت الوزارة إنه يجب الحفاظ على غسل اليدين لمدة لا تقل عن 20 ثانية قبل وبعد ارتداء الكمامات، مع ضرورة عدم استخدام الكمامة ذات الاستعمال الواحد مرة أخرى، مشيرة إلى التخلص منها بعد استخدامها في سلة المهملات مغلقة.

وشددت الوزارة على ضرورة عدم ارتداء الكمامات الفضفاضة أو الممزقة أو المبللة، لافتة إلى ضرورة نزع الكمامة من خلف الأذنين أو الرأس وضرورة عدم ارتداء الكمامة على منطقة الذقن.

وتابعت الوزارة: من الضروري الحرص على عدم لمس الجهة الأمامية من الكمامة، وعدم نزع الكمامة للتحدث مع الآخرين، وأخيرًا تأكد من أن الكمامة تغطي الأنف والفم جيدًا.
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