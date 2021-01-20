نائب محافظ بني سويف يترأس اجتماع المكتب التنفيذي لتوحيد جهود العمل الأهلي

ترأس بلال حبش نائب محافظ بني سويف اجتماع المكتب التنفيذي للجنة توحيد جهود العمل الأهلي، وتمت مناقشة عدد من الموضوعات المهمة المتعلقة بتعظيم دور المجتمع المدني في مجال الدفع بخطة وجهود الدولة التنموية في مختلف القطاعات، لاسيما الجوانب الخدمية التي تتعامل مع المواطن بشكل يومي وأساسي .





ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي لما تم الاتفاق عليه في اجتماعات سابقة بشأن توحيد جهود المجتمع المدني، خاصة في أوقات الأزمات من خلال تكوين مجموعة من الجمعيات الأهلية والمؤسسات التنموية التي تكون جاهزة للتدخل والمساعدة في حالات الأزمات والطوارئ، التي من المقرر الإعلان عن أسماء تلك الجمعيات في وقت لاحق .





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وناقش نائب المحافظ قاعدة البيانات الجاري إعدادها عن الجمعيات الأهلية بنظاق المحافظة التي تتواجد بالمدن والقرى والعزب ، وحصر المجالات التنموية التي تعمل فيها وإمكانياتها وإمكانية توحيد جهودها مع الجمعيات الكبرى والمركزية ، بشكل يسهل من استدعاء إمكانياتها ومساهماتها في حالة الطوارئ والأزمات .



