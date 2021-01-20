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أخبار العالم

بالتزامن مع تنصيب بايدن.. الصين توقع عقوبات على 28 مسئولا بإدارة ترامب

الأربعاء 20/يناير/2021 - 07:39 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت الصين اليوم الأربعاء، توقيع عقوبات على 28 شخصية أمريكية، وذلك بالتزامن مع حفل تنصيب الرئيس الأمريكي الـ46، جو بايدن.

وبحسب "بلومبرج"، وقعت الصين عقوبات على 28 شخصية أمريكية، تقول إنهم انتهكوا بشدة السيادة الصينية.

وأضافت أن من بين الشخصيات الـ28، مايك بومبيو، وزير الخارجية في إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، ومسؤولين سابقين في إدارة ترامب.

كما ذكر بيان الخارجية الصينية أن بكين وقعت عقوبات على روبرت أوبراين وبيتر نافارو وستيف بانون، وذلك لانتهاكهم الخطير لسيادة الصين وأمنها. وأنهم وأسرهم وشركاءهم ممنوعون من دخول الصين وممارسة الأعمال التجارية في البلاد.

ومن بين المعاقبين كذلك، مستشار ترامب للأمن القومي السابق جون بولتون.
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