بالأرقام.. الوطنية للإعلام ترد على بيان أسامة هيكل بشأن الديون المتراكمة

كشفت الهيئة الوطنية للإعلام عن بعض الأمور المتعلقة بالديون المتراكمة التى ذكرها وزير الدولة للإعلام، د. أسامة هيكل، فى بيانه الذى ألقاه أمس بمجلس النواب.





وقالت الوطنية للإعلام، في بيان لها اليوم، إنه منذ صدور قانون الهيئات الإعلامية الثلاث وحلت الهيئة الوطنية للإعلام محل اتحاد الإذاعة والتليفزيون، لم تتم زيادة المخصص المالي الشهري المتاح من وزارة المالية وهو 220 مليون جنيه من عام 2013، تنفق في الصرف على الأجور الشهرية بانتظام للعاملين ودون تأثير وأيضا البنود الحتمية، ولا يوجد بند لزيادة التأمينات والمعاشات والديون الخارجية والعلاوات.





وأوضحت أن الهيئة الوطنية للإعلام تدعم بما يقرب من 40 مليون جنيه شهريًا مساندة لتلك البنود من مواردها الخاصة والتي عملت على تنميتها منذ أن تولت المسئولية ودون تأخير رغم المشاكل المالية المتراكمة والمتشعبة في العديد من الملفات.





وأكدت الهيئة الوطنية للإعلام أنها لم تقترض أي مبالغ من بنك الاستثمار القومي منذ وجودها قبل أربع سنوات وحتى الآن وأن أية مديونيات مستحقة على اتحاد الإذاعة والتليفزيون (السابق) لصالح بنك الاستثمار لم تكن الهيئة سببًا فيها، لكنها آلت إليها بعد أن حلت محل اتحاد الإذاعة والتليفزيون والتي تضمنت قروض من بنك الاستثمار القومي بمبلغ تسعه مليار وستمائة مليون جنيه منذ عام 1981، وبلغت فوائد تلك القروض حتى الآن 32 مليار وتسعمائه مليون جنيه ليكون إجمالى الديون المتراكمة 42 مليار وستمائة مليون جنيه يخص مدينة الإنتاج الإعلامي من هذه الديون 947 مليون جنيه وتسعمائه ألف.





وأضافت أنه منذ حلت الهيئة الوطنية للإعلام بدلا من اتحاد الإذاعة والتليفزيون وهى تعمل جاهدة على حل مشكلة تلك الديون ومن خلال عدة اجتماعات وبالتواصل لإيجاد حلول انتهت بالاتفاق على جدولة تلك الديون (كمقاصة) مقابل بعض الأراضى غير المستغلة والمملوكة للوطنية للإعلام، ولايزال هذا الاتفاق قيد التنفيذ حتى الآن.

واختتمت الهيئة بيانها: بالرغم من كل الظروف والمشاكل المتشعبة في العديد من الملفات تتواصل الجهود لتعظيم موارد الهيئة المالية من خلال أفكار وحلول جديدة لتحقيق الاستقرار المالي فى قطاعات الوطنية للإعلام.