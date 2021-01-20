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رياضة

بـ طرافة.. أمير توفيق يهنئ المدير الفني لمنتخب مصر لليد

الأربعاء 20/يناير/2021 - 09:36 م
روبرتو جارسيا
روبرتو جارسيا
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عمرو ابوبكر
حرص أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي، على التعليق بعد فوز منتخب مصر على نظيره الاتحاد الروسي في المباراة التي اقيمت بين الفريقين ضمن منافسات بطولة كأس العالم لليد. 

وكتب توفيق عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام: "أحسنت يا أخي" مشيرًا في الصورة إلى المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد "روبرتو جارسيا". 

واستعرض توفيق وجه الشبه بينه وبين "جارسيا" من خلال صورة تجمع بينهما.

حقق المنتخب المصري  فوزا هاما على الاتحاد الروسي بنتبجة 28-23 في  المباراة  المقامة بينهما على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي في افتتاحيات مباراة الدوري الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد والتى  تستضيفها مصر حتى 31 يناير.

تقدم المنتخب المصري  على الاتحاد الروسي 20-14 بعد مرور 15 دقيقة  من عمر الشوط الثاني من المباراة.

وشهد الشوط الأول تقدم المنتخب المصري  على الاتحاد الروسي  15-8 .

وتسيد المنتخب المصري الشوط الاول منذ بدايته ونجح في التقدم وتوسيع الفارق الذي وصل إلى 9-4"  في الدقيقة السابعة عشر، وواصل المنتخب المصري تفوقه حتى انتهي الشوط الاول بنتيجة  15-8  . 

وتأهلت مصر إلى الدور الرئيسي لمونديال اليد من المجموعة السابعة برصيد نقطتين مع منتخب السويد الذى تأهل بأربع نقاط، ومنتخب مقدونيا بلا رصيد من النقاط، فيما ينافس الاتحاد الروسي بالدور الرئيسي للبطولة بعدد 3 نقاط عن المجموعة الثامنة التى تصدرها، وتأهل معه منتخبات سلوفينيا برصيد نقطتين، وبيلاروسيا برصيد نقطة واحدة . 

ووفقا للوائح البطولة فسيلتقي المنتخبات المتأهلة من المجموعتين السابعة والثامنة معًا فى مجموعة واحدة دون مواجهات بين منتخبات المجموعة الواحدة، وتأهل الثلاثة منتخبات عن كل مجموعة وفى رصيدهم النقاط التى حصدوها نتيجة مواجهة المنتخبات المنافسة لهم فى نفس المجموعة مع خصم النقاط التى حصلوها من المنتخب الذى حل فى المركز الرابع بكل مجموعة.

وصعدت مصر إلى الدور الرئيسي لمونديال اليد بعد الفوز على منتخبي تشيلي ومقدونيا وخسارة واحدة من منتخب السويد، وبلغ إجمالى عدد الأهداف التى أحرزتها فى الدور التمهيدى 96 هدفًا، وتلقت شباك الفراعنة 72 هدفًا فى المباريات الثلاثة، واستطاعت حراسة مرمي المنتخب المصري التصدي لعدد 43 تسديدة من إجمالى 106 تسديدة، ويعد اللاعب محمد سند هداف المنتخب بإحرازه عدد 19 هدفًا من 19 تصويبة بنسبة نجاح 89%.

يذكر ان المجموعة الرابعة تضم السويد والاتحاد الروسي ومصر وسلوفينيا وبيلاروسيا  ومقدونيا . وقبل مباراة اليوم يحتل المنتخب السلوفيني المركز الرابع بالمجموعة برصيد نقطتين بينما يتزيل منتخب مقدونيا المجموعة بدون نقاط .
بـ طرافة.. أمير توفيق يهنئ المدير الفني لمنتخب مصر لليد
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