تكريما له عقب التنصيب.. بايدن يركب سيارة تحمل رقما مميزا

ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن السيارة التي ركبها الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، تحمل لوحة معدنية مرورية مكونة من رقمين هما 46، تكريما له حيث أصبح الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة.





وأدى بايدن اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية أمام رئيس المحكمة العليا جون روبرتس في حفل تنصيب أقيم بالكونجرس، ليكون بذلك الرئيس الـ46 للولايات المتحدة بشكل رسمي.





وتوجه جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس، إلى البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، عقب زيارتهما لمقبرة أرلينجتون، لوضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول، بعد انتهاء مراسم التنصيب في الكونجرس الأمريكي.





ورافق بايدن وهاريس رؤساء الولايات المتحدة السابقين إلى المقبرة كما جرت العادة كل 4 أعوام، وفقًا لما أوردته قناة "سي.بي.إس" الأمريكية.





وكان بايدن نشر أول تغريدة عبر حسابه الرئاسي الجديد، على موقع تويتر عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الكونجرس، وقال فيها: "لا يوجد وقت نضيعه لمعالجة الأزمات التي نواجهها".





وأضاف "لهذا أتوجه إلى المكتب البيضاوي للعمل بشكل صحيح من أجل تقديم إجراءات جريئة وإغاثة فورية للعائلات الأمريكية".