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إبراهيم عيسى عن واقعة تورتة نادي الجزيرة: نندفع وراء محبي الفضائح وتضخيم السفاهة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:32 م
التورتة الجنسية
التورتة الجنسية
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محمد القاضي
عبر الإعلامي إبراهيم عيسى، عن استيائه من الحالة التي وصل إليها المجتمع من انتهاك حرية الآخرين، قائلًا "أصبحنا مجتمع من المتلصصين والمهتمين بانتهاك الحرمات وحياة الناس الخاصة والاعتداء عليهم، وكأن هناك اعتقادا لدى المجتمع العام في مصر أن ينتهك حرية المصريين الشخصية".

وأوضح الإعلامي إبراهيم عيسى، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أن الحالة التي وصل إليها المجتمع من التلصص وانتهاك حريات الآخرين؛ هي بسبب النفاق الديني والأخلاقي، ووجه كلمة للمتلصصين "فى ابتزاز واستفزاز للناس، وانت مالك، وانت مال اهلك، ولماذا نجعل انفسنا قيمين على الآخرين، وليه بقينا نجري مندفعين ورا كل محبي الفضائح، وبقى في تضخيم للسفاهة وأي شيء محدود وأهبل نهتم به".

وعلق في حديثه عن واقعة تورتة نادي الجزيرة: "مسئوليتك على المجتمع مش إنك تلاحق فساتين ولا جاتوهات ولكن القضايا العامة والكبيرة، وفى رغبة في الإيذاء والفضح وتتبع العورات، وهذه الأخلاق تحفر لنا لنفق تحت الارض ومش هتخلينا نتقدم للأمام، وعلينا التوقف عن هتك السر وملاحقة الناس".

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