محمد رمضان يشوق جمهوره لأغنية مصباح علاء الدين

حرص الفنان محمد رمضان على مشاركة جمهوره بنشر صورة جديدة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".





وشوق محمد رمضان جمهوره حول أغنيته القادمة وعلق قائلًا: " قريبًا ڤيديو كليب أغنية #مصباح_علاء_الدين #ثقة_في_الله_نجاح #محمد_رمضان".





يذكر أن مسلسل "موسى" من تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج محمد سلامة، يشارك في بطولته محمد رمضان، سمية الخشاب، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، رياض الخولي، عبير صبري، محمود عبد المغني، منة فضالي، أمير صلاح الدين، محمد عز، منذر رياحنة، عارفة عبد الرسول، هبة مجدي، جوري بكر وأحمد طلعت.





تدور أحداث المسلسل خلال فترة الخمسينيات حول شخص صعيدي يتولى مسئولية عائلته بعد وفاة والده، ويضطر للسفر إلى القاهرة بحثًا عن الرزق.



