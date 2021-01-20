بشرى للباحثين وطلاب الدراسات العليا.. ورشة عمل كتابة الخطة البحثية «أونلاين» بعين شمس

قال الدكتور اسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس ان المركز نظم ورشة عمل كتابة الخطة البحثية "أونلاين" باعتماد جامعة عين شمس ومركز تعليم الكبار AEC2001 والمركز العربي للتعلم مدى الحياة والتدريب ACLLT.

وأضاف السعيد، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن المتدرب يحصل على شهادة باللغة العربية معتمدة بختم النسر من جامعة عين شمس ومركز تعليم الكبار بالجامعة AEC2001 والمركز العربي للتعلم مدى الحياة والتدريب ACLLT وإمكانية الحصول على الشهادة المعتمدة باللغة الإنجليزية.

وأشار السعيد الي ان الورشة سوف تعقد أونلاين عبر برنامج ZOOM، يوم الإثنين الموافق 1 فبراير 2021 من الساعة 6 : 9 مساءً.

كما أعلن مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس عن فتح باب التقدم لدورة إعداد الحقيبة التدريبية P.T.P والتى ينظمها المركز "أونلاين" بالتعاون مع المركز العربي للتعلم مدى الحياة والتدريب في ضوء البروتوكول المبرم ما بين الطرفين .

يحاضر في الدورة التى تعقد فى الفترة 28 - 30 يناير الدكتور اسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار .

يتضمن البرنامج الخاص بالدورة دليل المدرب ودليل المتدرب وأنشطة وتمارين وألعاب تدريبية ونماذج تقييم وفيديوهات وباوربوينت ( power point).

ومن نواتج التعلم المستهدفة من هذه الدورة تصميم المتدربين نماذج لعدد من الحقائب التدريبية كل في مجال تخصصه، وفقًا لأحدث معايير تصميم الحقائب التدريبية.