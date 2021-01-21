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أخبار العالم

شاهد.. أول ظهور لبايدن على المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض

الخميس 21/يناير/2021 - 12:36 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
ظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن، منذ قليل، وهو جالس على المكتب البيضاوي داخل البيت الأبيض، وذلك لأول مرة كرئيس للولايات المتحدة. 

وقال بايدن إن  سلفه دونالد ترامب، ترك له على المكتب البيضاوي رسالة "ودية للغاية" دون أن يكشف عن فحوى الرسالة. 

وكانت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية قد نقلت، أمس، عن مصادر مطلعة قولها إن رامب ترك الرسالة في مكتبه.

وقال نائب السكرتير الصحفي السابق للبيت الأبيض جود ديري إن "ما كتبه الرئيس ترامب سيبقى سريا بينه وبينه الرئيس القادم". 

وكانت تقارير إخبارية وخبراء قد توقعوا في وقت سابق بأن يكسر ترامب التقليد المعمول به منذ عقود، بعدما توجيه رسالة إلى خلفه بايدن، لكونه لم يعترف بهزيمته في الانتخابات.

ومساء أمس، أدى جوزيف بايدن اليمين الدستورية ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة.

وقال في خطاب بعد أداء القسم، "نحتفل اليوم بانتصار الديمقراطية، علينا رأب الصدع وإحراز مكتسبات...أتعهد أن أكون رئيسا لكل الأمريكيين وأن أعمل لصالح من دعموني ومن لم يفعلوا".

وأضاف بايدن، "تاريخنا لا يعتمد على شخص بعينه، ومستقبل أمريكا يتطلب أكثر من الأقوال، يتطلب الوحدة"، داعيا إلى مواجهة ما وصفه بـ"الإرهاب المحلي والتطرف السياسي" و "إنهاء الحرب غير المتحضرة بين الجمهوريين والديمقراطيين، وبين الليبراليين والمحافظين"

شاهد.. أول ظهور لبايدن على المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض
شاهد.. أول ظهور لبايدن على المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض
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