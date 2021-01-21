مانشستر يونايتد يفوز على فولهام ويعود لصدارة البريميرليج

حقق فريق مانشستر يونايتد فوزا قاتلا على مضيقه فولهام بهدفين لهدف ضمن مؤجلات الجولة 18 في بطولة الدوري الإنجليزي.





وسجل فولهام الهدف الأول فى المباراة بعد مرور 5 دقائق على بدايتها عن طريق أديبولا لوكمان.







ونجح النجم الأوروجوايانى إدينسون كافانى فى تسجيل هدف التعادل بالدقيقة 21، بعد أن استغل كرة ساقطة من حارس المرمى ليضعها فى الشباك الخالية.







وفي الشوط الثاني منح الفرنسي بول بوجبا فريقه الغوز بهدفا في الدقيقة 65 من عمر اللقاء







وحافظ اليونايتد على صدارة الدوري بـ40 نقطة، بعد تعادل سلبي أمام حامل اللقب ومنافسه القوي، ليفربول، الأحد الماضي.







وسجل اليونايتد 9 مباريات فوز متتالية، مكنته من المنافسة.