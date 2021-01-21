ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مانشستر يونايتد يفوز على فولهام ويعود لصدارة البريميرليج

الخميس 21/يناير/2021 - 12:36 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
حقق فريق مانشستر يونايتد فوزا قاتلا على مضيقه فولهام بهدفين لهدف ضمن مؤجلات الجولة 18 في بطولة الدوري الإنجليزي. 

وسجل فولهام الهدف الأول فى المباراة بعد مرور 5 دقائق على بدايتها عن طريق أديبولا لوكمان.

ونجح النجم الأوروجوايانى إدينسون كافانى فى تسجيل هدف التعادل بالدقيقة 21، بعد أن استغل كرة ساقطة من حارس المرمى ليضعها فى الشباك الخالية.

وفي الشوط الثاني منح الفرنسي بول بوجبا فريقه الغوز بهدفا في الدقيقة 65 من عمر اللقاء

وحافظ اليونايتد على صدارة الدوري بـ40 نقطة، بعد تعادل سلبي أمام حامل اللقب ومنافسه القوي، ليفربول، الأحد الماضي.

وسجل اليونايتد 9 مباريات فوز متتالية، مكنته من المنافسة.
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

طريقة عمل الكريم كراميل.. خطوة بخطوة

عودة المحذوفين.. طريقة تظلمات التموين 2021 والمستندات المطلوبة

الصحة: تسجيل 789 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و51 حالة وفاة

شاهد.. مشاجرة عنيفة بأحد شوارع السعودية تثير ضجة على مواقع التواصل

الجيش الليبي يهدد بإسقاط أي طائرة أجنبية

الرحمة مطلوبة| ريهام سعيد تعلق على صور تورتة نادي الجزيرة..شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس لامعة.. شاهد أحدث ظهور لـ رضوى الشربيني

طريقة عمل الكريم كراميل.. خطوة بخطوة

لنمو الجنين.. 10 فوائد مهمة لتناول الماء للحامل