بالدلائل.. ريهام سعيد تروي تفاصيل واقعة تجريد الأب لطفلته في الشارع.. فيديو

نشرت الإعلامية ريهام سعيد ، فيديو جديد عبر صفحتها الرسمية عبي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





وأوضحت الإعلامية ريهام سعيد، تفاصيل واقعة فيديو "تجريد الاب لابنته الرضيعة من ملابسها في الشارع" , حيث قد روات الام والجدة تفاصيل الوقعة بالكامل واسباب فعل الاب لذلك.





وقالت الجدة في الفيديو: "زوج ابنتي كان يقوم بتعذيبها وضربها و رأينه من أسوأ أيام حياتنا".





وتقول الام :" لقد قام بفعلته تلك بسبب انه يريد ان يحرق قلبي علي ابنتي واراد ان يقوم بحرق الطفلة ليأذيني ويجعلني أنهار، وهو الان يأخذ جزاته واشكر الحكومة لتدخلها في الامر, وقد قام بفعلته تحت تأثير المخدرات حيث اكد الجمسع انه كان متعاطي للمواد الممنوعة ف لم يفعل له اي احد اي شئ ليقوم بفعلته تلك, ولقد قام في بادئ الامر بالاتصال بوالدتي ووالدي وقام بتعنيفهم وسبهم بأبشع الالفاظ ".





وتصف : " دائما كان يعذبني وينهال علي بالضرب ناهيك عن قيام اهله بسرقة امتعتي وملابسي بشكلا مستمر, وسبب نشري للفيديو هو الاستغاثة بوزارة الداخلية بسبب خوف الجميع المستمر منه".





واكدت والدة الطفلة انه كان يقوم بضربها كثيرا في الشارع وقام بخطف ابنتها منها مسبقا عندما كانت الطفلة رضيعة لا يتجاوز عمرها "السبع شهور" ولم يستطع احد ان ياخذها منه , ناهيك عن ضربه لوالدها من قبل.

واوضحت الام انه قد رفعت قضيتين الان علي زوجها , الاولي قضية طلاق والثانية قضية تعدي عليها هي ووالدها وضربهم.





واشارت امال "الام" الي ان زوجها كان يقوم بتناول المخدرات بشكل يومي دون علمها لتلك المواد غريبة الشكل والرائحة وعتد سؤالها له ما تلك الاشياء كان يقوم بتعنيفها, حتي اخذت القليل من تلك المواد وسالت والدها حول ما تكون تلك الاشايء الغريبة حتي فاجئها والدها انها مخدرات وعند مصارحته زوجها بالامر اعترف لها ووعدها انه سوف يقوم بالاقلاع عنه ولكنه لم يقلع واستمراره في التعاطي جعله فاقد الذهن تماما حتي اصبح يقوم بضربها باستمرار وعندما تترك له المنزل وتذهب لمنزل والدها كان يقوم بالذهاب لوالدها ويعنفه ليضغط علي ابنته بالرجوع الي بيت زوجها مرة اخري.





وتقول امال انه يقوم بالافتراء عليها حيث يقول زوجها انها تقوم بالتحدث مع خطيبها السابق بشكلا غير لائق وهو الامر الذي لم يحدث, وقام زوجها بافتعال مشكلة معه والتعدي علي بالضرب.