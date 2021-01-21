ارتفاع كارثي في إصابات ووفيات كورونا بألمانيا

أعلن معهد روبرت كوخ، اليوم الخميس، تسجيل 20 ألفا و398 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و1013 حالة وفاة.





وبذلك تكون ألمانيا قد سجلت 2 مليون و88 ألفا و400 إصابة، و49 ألفا و783 حالة وفاة.





وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أن 60 دولة حتى الآن سجلت حالات إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والتي ظهرت لأول مرة في المملكة المتحدة في شهر ديسمبر الماضي.





وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أنه من بين هذه الدول التي أعلنت تسجيل حالات إصابة بالسلالة الجديدة الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والبرازيل والهند وإسبانيا.



