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أخبار العالم

لحظة مؤثرة.. سعودي يتلقى لقاح كورونا على يد ابنته الطبيبة "فيديو"

الخميس 21/يناير/2021 - 09:54 ص
سعودي يتلقى لقاح
سعودي يتلقى لقاح كورونا على يد ابنته الطبيبة
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أحمد محرم
تداول نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمواطن سعودي يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا على يد ابنته الطبيبة. 

وقال المواطن من خلال مقطع الفيديو: إن من اللافت أن ابنته الطبيبة "دانة" هي مَن تعطيه الجرعة الثانية من اللقاح؛ لافتًا إلى أنه يشعر بسعادة غامرة. 

وأثنى والد الطبيبة على جهود حكومة المملكة العربية السعودية في مواجهة الفيروس، ولفت إلى أنه لم يشعر بشيء خلال تلقيه الجرعة، ثم قامت الطبيبة "دانة" بتقبيل رأس والدها في ختام مقطع الفيديو. 

وأصدرت وزارة الصحة السعودية قرارا عاجلا مساء أمس، وأعلنت إعادة جدولة إعطاء لقاح كورونا لمن حصلوا على موعد الجرعة الأولى من لقاح فايزر.  

وأرجعت الوزارة بحسب تغريدتها علي صفحتها الرسمية علي تويتر سبب ذلك هو تأخر الشركة المصنعة في التوريد إلى المملكة وجميع دول العالم التي تصدر لها اللقاح، بسبب إيقاف مصنعها للتوسع في خطوط الإنتاج.

وكانت "العربية"، أعلنت في وقت سابق، أن المملكة العربية السعودية اعتمدت لقاحي أسترازينيكا ومودرنا بعد تسجيل واعتماد لقاح فايزر.

وقال مدير الصحة في المنطقة الشرقية بالسعودية، الدكتور إبراهيم العريفي، إن اللقاحات المعتمدة تتمثل في فايزر - بيونتيك وأسترازينيكا ومودرنا.

وأوضح العريفي في تصريحات لـ"العربية"، أن التنافس عالمي على اللقاحات، وهناك طلب كبير على لقاح فايزر لكن هناك كميات جيدة ستصل إلى السعودية للتطعيم.

وأكد أن هناك زيادة في عدد العاملين بمراكز توزيع اللقاحات في السعودية، مع اكتسابهم الخبرات الجيدة، بحيث أصبحت دورة العمل أسرع وأكبر مع توسيع قاعات استقبال متلقي اللقاح.

وكشف أن مركز الأحساء لتلقي التطعيم، بات جاهزًا وننتظر وصول اللقاحات في ظل التنافس العالمي عليها، وسنبدأ خلال أسبوع أو أسبوعين فيما يجري العمل على تجهيز مركز حفر الباطن المتوقع أن يعمل بدءا من الشهر المقبل.

وأضاف أن المسجلين في تطبيق "صحتي" في المنطقة الشرقية، بلغ عددهم نحو 400 ألف شخص، فيما تلقى نحو 60 ألف شخص اللقاح.

يذكر أن عدد المسجلين في تطبيق "صحتي" لتلقي اللقاح في المملكة زاد على مليوني شخص، في الشهر الأول من بدء توزيع اللقاحات.
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