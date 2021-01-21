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جامعة كفر الشيخ صديقة للبيئة.. فيديو

الخميس 21/يناير/2021 - 10:09 ص
رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ
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ريهام فيكتور
قال الدكتور عبد الرازق الدسوقى ، رئيس جامعة كفر الشيخ ، إن جامعة كفر الشيخ حديثة النشأة ، وشهدت العديد من البنية التحتية وعدد من الكليات .

وأضاف عبد الرازق الدسوقى ، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على فضائية الاولى المصرية ، أن الجامعة تحتوى على 18 كلية و 3 معاهد .

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ ، إلى أن جامعة كفر الشيخ دخلت فى مختلف التصنيفات العالمية بقوة ، مؤكدا أن الجامعات المصرية تقدمت جدا فى السنوات الاخيرة بعد اهتمام الرئيس بنفسه بالتعليم والبحث العلمي .

وتابع رئيس جامعة كفر الشيخ ، أن جامعة كفر الشيخ رقم واحد فى الجامعات الخضراء صديقة البيئة ، مؤكدا أنهم يقومون بتغيير خطة التطوير بناء على معطيات من العوامل الداخلية من مراكز القوى والضعف .
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