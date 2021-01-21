جامعة كفر الشيخ صديقة للبيئة.. فيديو





وأضاف عبد الرازق الدسوقى ، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على فضائية الاولى المصرية ، أن الجامعة تحتوى على 18 كلية و 3 معاهد .





وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ ، إلى أن جامعة كفر الشيخ دخلت فى مختلف التصنيفات العالمية بقوة ، مؤكدا أن الجامعات المصرية تقدمت جدا فى السنوات الاخيرة بعد اهتمام الرئيس بنفسه بالتعليم والبحث العلمي .





وتابع رئيس جامعة كفر الشيخ ، أن جامعة كفر الشيخ رقم واحد فى الجامعات الخضراء صديقة البيئة ، مؤكدا أنهم يقومون بتغيير خطة التطوير بناء على معطيات من العوامل الداخلية من مراكز القوى والضعف .

قال الدكتور عبد الرازق الدسوقى ، رئيس جامعة كفر الشيخ ، إن جامعة كفر الشيخ حديثة النشأة ، وشهدت العديد من البنية التحتية وعدد من الكليات .