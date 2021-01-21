اللمسة البشرية تساعد في محاربة العدوى وتقلل الشعور بالتوتر

يشير الجوع باللمس إلى التشوق إلى اللمس أو الاتصال الجسدي من الكائنات الحية الأخرى، البشر كائنات اجتماعية إلى حد كبير ، وتشير بعض الأبحاث إلى أن الكثير من الناس يشعرون بالراحة والأمان والرضا من الاتصال الجسدي ،يؤدي الحرمان من اللمس الجسدي إلى شعور الأشخاص بالسلبية ، مثل الشعور بالفراغ والوحدة.

هناك عدد متزايد من الأشخاص الذين يعانون من المجاعة اللمسية بسبب وباء COVID-19 العالمي. يؤدي التباعد الجسدي والقيود الاجتماعية للحد من انتشار فيروس SARS-CoV-2 إلى الحد من التعرض لأشخاص آخرين وتقليل الاتصال الجسدي بين البشر ، يشير الناس أيضًا إلى تجويع اللمس على أنه اكتئاب اللمس، أو الحرمان من اللمس، أو الحرمان من المودة ، أو لمس الجوع، أو الجوع الجلدي ،يشير الجوع باللمس إلى الرغبة في الاتصال الجسدي التي قد يواجهها الناس بعد تلقي القليل من التفاعل الجسدي مع الآخرين لفترة من الوقت. قد يقارنه بعض الناس بالرغبة في الطعام أثناء الجوع ،وجدت الأبحاث أن اللمس مهم للبشر عندما يتعلق الأمر بتوصيل المشاعر والحفاظ على العلاقات. تؤكد العديد من الدراسات على أهمية اللمسة الاجتماعية في التنمية البشرية.

ينشط اللمس مناطق معينة من الدماغ وقد يؤثر على عمليات التفكير وردود الفعل والاستجابات الفسيولوجية تشير الأبحاث إلى أن اللمس العاطفي ينشط القشرة الحجاجية الأمامية .





تشارك هذه المنطقة من الدماغ في السلوكيات العاطفية والاجتماعية ، بالإضافة إلى التعلم واتخاذ القرار.

يكون اللمس أيضًا مهدئًا ومطمئنًا للأشخاص الذين يعانون من الضيق. تشير إحدى الدراسات التي أجريت عام 2017 إلى أن احتضان الأطفال الذين يعانون من ضائقة وتربيتهم له تأثير مهدئ. تشير دراسة أجريت عام 2015 إلى أن اللمسة البشرية قد تساعد في محاربة العدوى يؤدي نقص الاتصال الجسدي إلى تجربة بعض الأشخاص لما يشير إليه الكثيرون بالجوع باللمس.





أسباب الجوع باللمس

يؤدي الجوع باللمس إلى زيادة الشعور بالتوتر والاكتئاب والقلق. في المقابل ، قد يؤدي هذا إلى مجموعة متنوعة من الآثار الفسيولوجية السلبية على سبيل المثال ، لمكافحة الإجهاد ، يطلق الجسم هرمون الكورتيزول . يمكن أن يزيد هذا الهرمون من معدل ضربات القلب وضغط الدم والتنفس وتوتر العضلات ويثبط الجهاز الهضمي والجهاز المناعي ، مما قد يزيد من خطر الإصابة بالعدوى.





تشير إحدى الدراسات لعام 2018 إلى أن الجلد يمكنه توصيل محفزات اللمس الإيجابية والسلبية للأعصاب الحسية ، والتي تنقل إحساس اللمس إلى الدماغ. استجابةً لتحفيز الجلد منخفض الشدة ، مثل اللمس أو التمسيد ، يفرز الجسم الأوكسيتوسين ، الذي يسميه بعض الناس "هرمون الحب".





للأوكسيتوسين العديد من الفوائد المحتملة ، مثل المساهمة في الرفاهية اليومية وتقليل التوتر. لذلك ، قد يساعد اللمس المنتظم في الحفاظ على الرفاهية العامة ، في حين أن قلة الاتصال الجسدي قد تسهل الآثار النفسية والفسيولوجية السلبية.





مصدر المعلومات موقع mediacl news today.

