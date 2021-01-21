قافلة جامعة جنوب الوادى.. مناظرة 387 حالة طبية بشرية و1397 بيطرية بحلايب وأبورماد

قال الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، إن قوافل الجامعة الطبية والبيطرية تواصل أعمالها بحلايب وشلاتين وأبو رماد، حيث وقعت الكشف عن المرضى والحالات المحتاجة وإعطاء العلاج بالمجان لهم بمنطقة حلايب وأبو رماد.





وأكد رئيس الجامعة، حرص الجامعة على التواصل مع أهل هذه البقعة الغالية من أرض مصر وتوفير الرعاية الشاملة لهم، مشيرًا إلى أن الجامعة تقوم بدعم التوعية والخدمات الصحية بالمجتمع المصري وأداء رسالتها التنموية والخدمية، خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا من خلال تنظيم القوافل التنموية الشاملة والاستفادة من الكفاءات العلمية المتخصصة في الجامعة بمختلف المجالات.





وأوضح أن إجمالى عدد الحالات التى تم توقيع الكشف الطبى وتقديم العلاج لها بمدينة حلايب ١٥٠ حالة بواقع ٣٧ حالة باطنة، و22 حالة جلدية، و34 حالة عظام، و20 حالة أنف وأذن و14 حالة أمراض نساء، و15 حالة أمراض صدرية، و3 حالات جراحة عامة، و5 حالات مسالك بولية، كما بلغ إجمالى عدد الحالات التى تم توقيع الكشف الطبى عليها بمنطقة أبورماد 237 حالة بواقع 53 حالة باطنة، و27 حالة جلدية، و20 حالة عظام، و31 حالة أنف وأذن، و19 حالة أمراض نساء، و4 حالات أمراض صدرية، و7 حالات جراحة عامة، و20 حالة رمد، وحالتي مخ وأعصاب، و19 حالة أطفال، وحالة أمراض تناسلية، كما قامت قافلة جامعة جنوب الوادى بمشاركة أطباء كلية طب الفم والأسنان بقنا بالكشف على 34 حالة أسنان.





وأضاف غرباوى أن القافلة وزعت مواد غذائية تشمل 20 طن دقيق و7 أطنان سكر و350 كرتونة زيت و600 كيلو عسل و600 بطانية بمنطقة حلايب وجبل علبة بأبو رماد.





وأكد الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة البيطرية واصلت أعمالها أيضًا بمنطقة حلايب وأبورماد، حيث قامت بتقديم الخدمات العلاجية والتحصينات اللازمة لـ 1397 حالة، حيث بلغت حالات الباطنة 1365 حالة منها "468 إبل و367 أغنام و510 ماعز"، بينما بلغت حالات الجراحة و التخدير 24 حالة منها "22 حالة أغنام وحالتان إبل"، بينما بلغت حالات التوليد والتناسليات 8 حالات منها "6 حالات أغنام و حالتان ماعز".





وقال نائب رئيس الجامعة، إنه أقيمت ندوة تثقيفية عن الرياضة وعلاقتها بفيروس كورونا بقصر ثقافة أبو رماد تناولت تأثير ممارسة الأنشطة الرياضية على تقوية المناعة وطرق ممارسة التدريبات الرياضية داخل المنازل، مع حث الحاضرين على التباعد واتخاذ الإجراءات الاحترازية حاضر فيها الدكتور عبد الحق سيد، وكيل كلية التربية الرياضية بالجامعة.





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