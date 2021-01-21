محافظة الإسكندرية: الانتهاء من إصلاح هبوط أرضي بطريق برج العرب

شهد طريق برج العرب-الغربانيات بجوار مزلقان السكة الحديد بمدخل الوحدة المحلية لقرية الغربانيات وسجن برج العرب، غرب الإسكندرية، هبوطًا أرضيًا مفاجئًا.





وأضاف الحي، في بيان اليوم الخميس، أنه في ضوء الاستجابة الفورية للبلاغات الطارئة بوجود هبوط ارضى بمدخل الوحدة المحلية لقرية الغربانيات، توجه على الفور اللواء حسن الجمال، رئيس مركز ومدينة برج العرب إلى مكان الهبوط وقامت إدارة الطرق بالمركز بمعالجة ذلك الهبوط، وعودة الحركة لطبيعتها.





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وفي سياق منفصل، أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، برفقة الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ،الاريعاء، إشارة بدء مشروع تطوير قرية "باب الأحرار"، بالتعاون مع روتاري مصر المنطقة ٢٤٥١. وذلك بحضور أسامة الأحمر محافظ المنطقة الروتارية ٢٤٥١، والمهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب، وجميع الجهات التنفيذية المعنية.





يأتي هذا بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإبقاء علي القرية وعدم إزالتها ضمن حملات إزالة كافة التعديات علي بحيرة مريوط. وتعهد محافظ الإسكندرية للرئيس بمنع أى امتداد عشوائى جديد بها، وتطويرها وتنميتها تنمية شاملة فى إطار تطوير بحيرة مريوط وإرجاعها لسابق عهدها.







