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محافظات

محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير محور شركات البترول بمسطرد.. صور

الخميس 21/يناير/2021 - 11:39 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
قام عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بجولة تفقدية لمتابعة أعمال تطوير محور شركات البترول بمسطرد بحي شرق شبرا الخيمة، حيث تفقد المحافظ القطاعات الثلاثة للطريق بدءًا من نزلة الخصوص إلى نهاية كوبري مسطرد.


وتابع المحافظ مع مهندسي الموقع مستجدات الأعمال، حيث تم الانتهاء من وضع طبقة الأساس في جميع القطاعات، وجار أعمال الرصف بالطريق الرئيسي بمسطرد إضافة إلى تطوير الشوارع الجانبية بعزبة أفندينا لخلق محاور مرورية بديلة، لتخفيف الضغط المروري، وحل مشكلة التكدسات المرورية بالمنطقة، وتحويلها إلى منطقة حضارية منظمة ذات طابع جمالي مميز.

كما تابع المحافظ أعمال تحوير مسار خطوط التليفونات مشددا على مهندسي المشروع بضرورة الالتزام بالموعد المحدد للانتهاء من أعمال التطوير.

من ناحية اخرى تفقد الهجان المقلب الوسيط بمدينة الخصوص، وذلك للوقوف على أعمال إزالة كميات القمامة المتولدة من مدينة الخصوص ونقلها إلى المقلب العمومي بالعبور مشددا على ضرورة إزالة تراكمات القمامة بالمقلب وعدم تركها لليوم التالي، وزيادة عدد السيارات مع صيانة العربات المعطلة لنقل القمامة إلى المدفن الصحي بالعبور، ومتابعة العمالة والسائقين العاملين بالمحطة وتحفيز المتميزين ومعاقبة المقصرين لتحقيق انتظام العمل.

وأضاف المحافظ أنه لا بد أن تنعكس تلك المحطات الوسيطة على مستوى النظافة بالشوارع، حيث تعمل تلك المحطات على تجميع القمامة من الشوارع أولا بأول، مشددا على ضرورة إزالة التراكمات من نقاط التجميع على مدار 24 ساعة.

فى سياق متصل شهد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية حملة إزالة مبنى بالمسلحات الخرسانية مخالف، بدون ترخيص، على مساحة 200 متر مربع، مكون من أرضي وبدروم  بشارع فاروق عطا الله امتداد شارع  المصانع بحي شرق شبرا الخيمة، وذلك استجابة فورية لبوابة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء
وأكد محافظ القليوبية، بأنه سيتم استمرار مراقبة أعمال البناء بالمحافظة على مدى الساعة للتصدي لأي محاولة للبناء المخالف، وأشار الهجان إلى استمرار الحملات وإزالة كل التعديات والمتابعة الدورية واليومية والتصدي لمخالفات البناء مع اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين، مشددا على ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة وإزالة جميع أشكال التعديات وإحالة المتعدين للنيابة العسكرية، ومصادرة معدات البناء.

وحذر المحافظ  كل من يحاول استغلال الأزمات في انتهاك القانون باتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية  ضده، مشددًا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتصدي بكل حسم لكافة مخالفات البناء فى المهد قبل استفحالها وصعوبة إزالتها. 
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