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فن

بدون مكياج.. هنا الزاهد تبرز جمال ملامحها عبر إنستجرام

الخميس 21/يناير/2021 - 12:14 م
صدى البلد
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ميرنا محمود
شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها صورة جديدة لها من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. 

وظهرت هنا الزاهد بدون مكياج معتمدة على جمال بشرتها وعلقت على الصورة قائلة "صباح الخير".

يشار إلى أن هنا الزاهد شاركت في فيلم "الغسالة" المعروض حاليا بالسينما مع أحمد حاتم ومحمود حميدة، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، وتأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبد الحميد.

وقدمت هنا الزاهد العام الماضى فيلم "قصة حب" بمشاركة أحمد حاتم، فرح يوسف، ياسر الطوبجى، علا رشدى، حنان سليمان وإخراج عثمان أبو لبن وحقق نحاحًا جيدًا لما به من قصة رومانسية.

وشاركت فى فيلمين خلال عام 2018 وهما "بنى آدم" مع يوسف الشريف ودينا الشربينى وأحمد رزق وإخراج أحمد نادر جلال، و"عقدة الخواجة" مع حسن الرداد وإخراج بيتر ميمى
بدون مكياج.. هنا الزاهد تبرز جمال ملامحها عبر إنستجرام
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