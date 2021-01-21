موعد مباراة الأهلى والمقاولون العرب والقنوات الناقلة

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فى مواجهة قوية عندما يستضيف المقاولون العرب اليوم، الخميس، بملعب السلام فى إطار لقاءات الجولة التاسعة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2020/2021.



ومن المقرر أن تنطلق أحداث المباراة فى تمام الساعة الخامسة مساء وسيتم نقلها عبر قناة "أون تايم سبورت 1".



ويسعى الأهلى إلى تحقيق الفوز فى مباراة اليوم من أجل استعادة الانتصارات مرة أخرى بعد التعثر الأخيرة أمام البنك الأهلى، وفقد نقطتين مهمين فى سباق الدوري بعد خروج المباراة بالتعادل السلبي بينهما، وهو ما أدى إلى تقهقر الأحمر للمركز الثانى برصيد 17 نقطة خلف الزمالك المتصدر بفارق نقطتين.



وفى المقابل، يدخل المقاولون العرب بقيادة مدربه عماد النحاس مباراة اليوم وسط حالة معنوية جيدة بعد الفوز المهم الذى حققه الفريق خارج الديار على حساب الإسماعيلى بهدف دون رد.



ونجح المقاولون العرب فى تصحيح موقفه بجدول ترتيب الدوري بعد الفوز على الإسماعيلى، وهو الأمر الذى أدى إلى ارتفاع رصيد الفريق إلى 7 نقاط محتلا بها المركز الـ 12 بجدول ترتيب المسابقة.



ومن المقرر أن تكون المباراة غاية فى القوة والإثارة فى ظل القوة الكبيرة التى يتمتع بها الفريقان وامتلاكهما مجموعة من أبرز اللاعبين أصحاب القدرات الفنية المميزة القادرة على صناعة الفارق.



