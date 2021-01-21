ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد نكستي السوبر والكأس.. زيدان يعلق على مستقبله مع ريال مدريد

الخميس 21/يناير/2021 - 12:52 م
زيدان
زيدان
Advertisements
محمد السعيد
علق الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن مستقبله مع الملكي، بعد العروض المخيبة التي قدمها الفريق مؤخرًا. 

وودع فريق ريال مدريد كأس السوبر الإسباني الأسبوع الماضي، بعد الهزيمة أمام أتلتيك بلباو 3 - 3، في الدور نصف النهائي، كما ودع كأس ملك إسبانيا  من دور الـ 32، بعد الهزيمة أمام الكويانو الذي يلعب بدوري الدرجة الثالثة، بنتيجة 2 -1. 

وقال زيدان في تصريحات أبرزتها صحيفة  "ماركا الإسبانية":" الناس تبدأ في الحديث عندما نخسر، لكن أيا كان ما سيحدث بشأن مستقبلي مع ريال مدريد أنا هادئ. 

وعن الهزيمة الموجعة أمام ألكويانو، قال زيدان:" اتحمل مسؤولية الخسارة، كان علينا استغلال الفرص التي جاءت لنا طوال المباراة، ولكن هذه هي كرة القدم، والهزيمة أمام ألكويانو ليس أمرا مخجلا".

ويستعد فريق ريال مدريد لمواجهة ديبورتيفو ألافيس بعد غدا السبت، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإسباني. 
 
ويحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة، خلف أتلتيكو مدريد المتصدر بـ 41 نقطة. 

يذكر أن مباريات الدوري الإسباني تقام بدون حضور الجماهير، خوفًا من تفشي فيروس كورونا في المدرجات. 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ريال سوسيداد يتعادل سلبيا مع ألافيس بالدوري الإسباني

في منصب إداري.. ريال مدريد يعلن عودة كاسياس

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على بلد الوليد

تقاسم الصدارة.. ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على غرناطة فى الجولة 15

السوبر الإسباني.. ريال مدريد يسعى لتخطي عقبة بلباو وحجز موعد مع برشلونة في النهائي

قناتان مفتوحتان على النايل سات تنقلان مباراة ريال مدريد وأتليتك بلباو بـ السوبر الإسباني

ترشيحاتنا

مقابل فحوصات كورونا.. الكويت ترفع أسعار تذاكر الطيران للقادمين إليها

شاهد.. كارمن سليمان تطلب الدعاء من جمهورها

في ذكرى عيد ميلاده.. عدد زيجات نجيب الريحاني وقصة حب عنيفة.. الديانة كانت عائقا في استمرارها

قرار غريب لـ بايدن.. تغيير مسمى السفير الأمريكي في إسرائيل

تبدأ من 297 ألف جنيه.. مواصفات وأسعار رينو ميجان موديل 2021.. صور

زعيم الأغلبية لوزير الشباب: هل أنت مطمئن لما يدور في نادي الزمالك؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورد تطرح موستنج كهربائية بالكامل في هذا الموعد .. فيديو

لبنان تكتسي بالأبيض.. الجليد سيد الموقف من أعلى القمم إلى فقش الموج.. صور

تكلفة الشحنة الواحدة لسيارة شركة النصر الكهربائية الجديدة E70.. صور