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فن

الأحد.. جورج كلوني في ضيافة It’s Show time على cbc

الخميس 21/يناير/2021 - 01:30 م
صدى البلد
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آيه عاطف
يحلّ النجم العالمي جورج كلوني، ضيفا على برنامج It’s Show time الذي تقدمه مها الصغير ودينا حويدق، يوم الأحد المقبل، في لقاء حصري على قناة cbc.


يتحدث جورج كلوني خلال اللقاء عن فيلم The Midnight Sky، الذي قام بإخراجه وشارك في بطولته مع فيليسيتي جونز وديفيد أويلو، وتم عرضه عبر منصة نتفليكس في الثالث والعشرين من ديسمبر الماضي.


في هذا اللقاء الحصري يتحدث جورج عن المفارقات التي حدثت في كواليس تصوير الفيلم، لا سيما بسبب حمل بطلته فليستي جونز، وصعوبة التصوير في القطب الشمالي بدرجات حرارة وصلت لأربعين تحت الصفر.


كان البرنامج استضاف في الآونة الأخيرة عددا من النجوم العالميين، أبرزهم توم هانكس وأنجلينا جولي وشارون ستون وجلين باول وغيرهم الكثير.


يذكر أن its show time برنامج فني متخصص يركز على صناعة الترفيه بمختلف صورها وأشكالها، وكل ما يحيط بها من أمور تجذب الجمهور وتدفعه لمتابعة كل أشكال الفنون.


كما يرصد الجديد في السينما والتليفزيون والمسرح والموسيقى، بالإضافة إلى تسليط الضوء على عالم الموضة ومواقع التواصل الاجتماعي.


يعرض البرنامج على قناة cbc من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتقدمه مها الصغير ودينا حويدق.
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