مصرع شخصين وإصابة 3 اخرين في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتوك توك بأسيوط

لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثلاثة آخرون، اليوم الخميس، في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتوك توك بشارع بورسعيد مدخل نزلة ضاهر بمركز ديروط في محافظة أسيوط.

تصادم بين سيارة ملاكي وتوك توك

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديروط، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتوك توك بشارع بورسعيد مدخل نزلة ضاهر ووجود وفيات ومصابين.



إنتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص مصرع " نوسة علي الخشاب" ، و " شادية أحمد عبداللطيف" .

بينما أصيب كلا من " ريمون رمزي فريد" ، و "محمد حسن هاشم"، و "محمد أحمد عبداللطيف".



تم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى ديروط المركزي ومستشفى القوصية لتلقي العلاج، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة