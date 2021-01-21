على جمعة يلقي خطبة الجمعة غدا من مسجد الحسين

تنقل شاشة القناة الأولي وأثير موجات الإذاعة المصرية غدا الجمعة شعائر صلاة الجمعة من رحاب مسجد مولانا الامام الحسين رضي الله عنه وارضاه، ويتلوا قرآن الجمعة الشيخ الدكتور أحمد نعينع ويلقي خطبة الجمعة الدكتور علي جمعة.





نشرت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة تحت عنوان "النور في القرآن الكريم".





وأكدت الوزارة، أنه على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.



