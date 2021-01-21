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حوادث

بالأسماء.. إصابة 6 عمال في حادث انقلاب سيارة بالمنيا

الخميس 21/يناير/2021 - 02:37 م
صدى البلد
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أيمن رياض
أصيب 6 عمال، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، بطريق فرعي في ملوي بالمنيا. تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.


تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ربع نقل، بطريق فرعي، أمام قرية الأشمونين بمركز ملوي.


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تسبب الحاث في إصابة 6 عمال، وهم محمد يحي فاروق، 15 سنة، ومحمد رجب، 21 سنة، ومحمد يوسف، 23 سنة، وحمادة خلف، 13 سنة، وجمال رمضان فاروق، 25 سنة، ومصطفى محمد مصطفى، 15 سنة، مقيمين جميعا بمركز ملوي. تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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