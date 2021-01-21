بالأسماء.. إصابة 6 عمال في حادث انقلاب سيارة بالمنيا

أصيب 6 عمال، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، بطريق فرعي في ملوي بالمنيا. تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.









تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ربع نقل، بطريق فرعي، أمام قرية الأشمونين بمركز ملوي.









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